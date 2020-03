“MUOIONO COME CANI, COME PORCI, NON MI VERGOGNO DI DIRLO” – LA TERRIBILE TESTIMONIANZA DI ROBERTA ZANINONI, FIGLIA DI UNA VITTIMA DEL CORONAVIRUS: “NON È GIUSTO CHE PAPÀ SIA MORTO COSÌ. LA GENTE DICE CHE ERANO VECCHI E MALATI, MA ERA MIO PADRE, NON ERA VECCHIO E NON ERA MALATO. TUTTI ABBIAMO VISSUTO IL LUTTO DA SOLI. ALL’INIZIO SCRIVEVO POST IRONICI, MA VI PREGO, NON SOTTOVALUTATELA, SEMBRA UNA GUERRA. ALLO STATO DICO...” – VIDEO