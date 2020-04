VI LAMENTATE DELLE MULTE SE VIOLATE IL LOCKDOWN? IN ALBANIA IL PARLAMENTO HA STABILITO CHE LA VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA VERRÀ PUNITA DA 2 FINO A 3 ANNI DI CARCERE – PER CHI SA DI ESSERE CONTAGIATO, E CONSAPEVOLMENTE COMMETTE AZIONI CHE POSSONO PROVOCARE LA MORTE DI ALTRE PERSONE, È PREVISTA UNA CONDANNA DA 3 FINO A 8 ANNI DI RECLUSIONE – LE MISURE HANNO SCATENATO LE CRITICHE ANCHE DEL…

Da "www.agenzianova.com"

Il parlamento albanese si è riunito oggi in seduta straordinaria per approvare alcuni interventi proposti dal governo del premier Edi Rama quale parte delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus.

Al centro dei dibattiti in aula dove i deputati si sono seduti a distanza di sicurezza uno dall'altro, con le mascherine indosso, sono state le modifiche al codice penale per chi non rispetta le restrizioni adottate in situazioni di emergenza o di pandemia. Previste sanzioni che partono da multe fino alla reclusione. La violazione della quarantena verrà punita dai 2 fino a 3 anni di reclusione.

Chi invece, sa di essere contagiato e consapevolmente commette azioni che possono provocare il decesso di altre persone, la condanna prevista è da 3 fino a 8 anni di reclusione. La maggioranza aveva proposto inizialmente sanzioni più dure, contestate dalle organizzazioni della società civile albanese e quelle per la tutela dei diritti dell'uomo.

Critiche sono state avanzate anche dal presidente Ilir Meta il quale ha chiesto al Parlamento di tenere conto anche del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La versione approvata infatti, è simile a quella proposta da Meta.

"I nostri esperti e anche quelli del capo dello Stato hanno concordato infatti una variante armonizzata che ha indirizzato anche le preoccupazioni legittime di altri attori", ha spiegato Rama ai media al termine della seduta, secondo il quale "il codice penale dell'Albania, è forse l'unico ad avere avuto sanzioni in casi di epidemie".

Il premier si è detto soddisfatto del modo in cui è stata affrontata fino adesso l'emergenza, annunciando che nelle prossime settimane le misure restrittive saranno gradualmente allentate.

