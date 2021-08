VI PIACE FARE LA PIPI' SOTTO LA DOCCIA? SMETTETE SUBITO! - È UN'ABITUDINE MOLTO DANNOSA PER IL NOSTRO CORPO – ASSOCIARE IL RUMORE DELL'ACQUA AI NOSTRI BISOGNI FISICI PUÒ INNESTARE UN RIFLESSO PAVLOVIANO. COME I CANI DEL CELEBRE ESPERIMENTO DELLO SCIENZIATO RUSSO SBAVAVANO AL SUONO DEL CAMPANELLO IN ATTESA DEL CIBO A CUI ERANO STATI ABITUATI, POTREBBE SUCCEDERE CHE, QUANDO SI SENTE L'ACQUA SCORRERE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Alicia Jeffrey-Thomas

È diventato virale su Tik Tok il video di una dottoressa americana, Alicia Jeffrey-Thomas, che ha pubblicato una serie di Stories a tema “pipì sotto la doccia”. Il medico, che a Boston è specializzato in terapie del pavimento pelvico, ha definito l’abitudine «pericolosa».

Seconda la dottoressa fare la pipì sotto la doccia induce il cervello ad associare l’azione liberatoria con l’acqua che scorre, una collegamento all’apparenza innocente, ma che può invece causare problemi serie più in là con l’età.

«Se fai pipì mentre l'acqua scorre, crei un'associazione nel tuo cervello tra il suono dell'acqua che scorre e il dover fare pipì», ha detto ai suoi 468.000 follower. Se non si è provvisti di un pavimento pelvico forte, «potrebbe potenzialmente portare ad alcuni problemi di perdite quando si sente l'acqua che scorre», ha aggiunto.

Alicia Jeffrey-Thomas 3

Una regola che vale ancor di più per le donne, che «non sono state progettate per fare pipì in piedi». Meglio allora «fare pipì prima di aprire l'acqua della doccia e se ti viene voglia di fare pipì mentre sei lì, cerca di ignorarlo», ha raccomandato Jeffrey-Thomas.

La dottoressa ha fatto riferimento al famoso esperimento dello scienziato Ivan Pavlov con i cani che ha portato alla scoperta del fenomeno del condizionamento classico. «Suonava il campanello ogni volta che veniva messo il cibo per i cani; alla fine il cane ha iniziato ad associare il campanello al cibo e ha iniziato a sbavare anche se non c'era cibo lì», ha spiegato.

Da quando la dottoressa ha pubblicato il video, le sue stories sono diventate virali. Il tema è sempre quello. Nella serie intitolata “How To Train Your Bladder”, i consigli della dottoressa sono di provare ad usare il bagno solo «tre o quattro volte durante il giorno, ma almeno due».

Alicia Jeffrey-Thomas 2

«Idealmente, non bisognerebbe alzarsi di notte», ha spiegato il dottor Jeffrey-Thomas. Meglio dire addio ad andare in bagno «per sicurezza», perché «l'obiettivo è cavalcare l'onda in modo da non cedere a un alto livello di intensità prima di andare ... e anche per non avere perdite», ha aggiunto.

Se cedi costantemente alla voglia di andare subito in bagno, allora stai allenando il tuo cervello a inviare quel segnale al tuo corpo più spesso.

Pipi doccia 2