VI PRUDE LA GOLA E AVETE MAL DI SCHIENA? POTREBBE ESSERE LA VARIANTE OMICRON - I MEDICI SUDAFRICANI HANNO RILEVATO CHE LA MUTAZIONE E' ACCOMPAGNATA DA SINTOMI DIVERSI RISPETTO A QUELLI FINORA CONOSCIUTI - OLTRE ALL'IRRITAZIONE DELLE VIE AEREE E AL DOLORE LOMBARE, I PAZIENTI HANNO RACCONTATO DI AVER SOFFERTO ANCHE DI SUDORAZIONI NOTTURNE

Dagotraduzione dal Sun

VARIANTE OMICRON 19

La variante Omicron sta innescando sintomi "insoliti" nei pazienti. Da oltre un anno ci viene detto che i tre sintomi principali del Covid sono una tosse persistente, febbre alta e perdita del gusto o dell'olfatto.

Queste linee guida non sono state aggiornate dal SSN per varianti come Alpha, Delta e ora Omicron. Ma i dati provenienti dal Sud Africa, dove l'Omicron è ora il ceppo dominante, suggeriscono che ci sono due sintomi specifici di cui si lamentano le persone che hanno la variante.

Sintomi Omicron

Gli esperti affermano che nei pazienti con Omicron sono stati osservati dolore lombare e gola irritata. È importante che se pensi di avere il Covid ti faccia un test e ti isoli per fermare la diffusione del virus.

Questi due nuovi sintomi potrebbero significare che molte persone non sono coscienti dell’infezione perché una gola irritata potrebbe essere parte di un raffreddore e molte persone potrebbero scambiare il mal di schiena per dolori e fastidi comuni.

mal di gola 6

I dati pubblicati su 78.000 casi di Omicron in Sudafrica hanno rilevato che la malattia è "più lieve". È stato anche scoperto che Omicron sta causando il 23% in meno di ricoveri ospedalieri rispetto a Delta, che è ancora dominante nel Regno Unito, ma presto sarà spazzata via da Omicron.

L'amministratore delegato di Discovery Health, il più grande assicuratore sanitario privato del Sudafrica, Ryan Roach, ha affermato che gli esperti avevano notato sintomi diversi durante lo studio.

mal di gola 4

Durante un briefing di ieri, ha spiegato che il sintomo più comune che i pazienti di Omicron devono affrontare è il prurito alla gola, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Questo è solitamente seguito da congestione nasale, ha detto, con altri sintomi comuni tra cui una tosse secca e dolore nella parte bassa della schiena. Sia il dolore lombare che la gola irritata non sono stati segnalati come sintomi con altre varianti.

Il dottor Roach ha tuttavia aggiunto che, sebbene la maggior parte dei casi sia stata lieve, ciò non significa che il virus non sia più trasmissibile. Ieri è stato riferito che un altro sintomo comune è la sudorazione notturna.

mal di schiena

Un medico di famiglia in Sud Africa ha detto al Dipartimento della Salute che sta iniziando a diventare un segnale rivelatore nel paese. Molti pazienti che risultano positivi per Omicron affermano di aver sperimentato sudorazioni notturne.

I medici hanno anche affermato che i pazienti non sembrano soffrire di mal di gola, come a volte presenta Delta, ma di gola irritata. I medici sudafricani - che finora hanno visto la maggior parte dei casi - hanno affermato che i nuovi casi della variante Omicron stanno causando sintomi per lo più lievi, con pazienti che hanno malattie simil-influenzali.

sudorazione notturna 9

La dottoressa Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association, è stata una delle prime persone a sospettare del ceppo Omicron Covid .

Ha notato che i pazienti nella sua clinica avevano sintomi diversi dal ceppo originale e dalla variante Delta, che è stata la più dominante al mondo negli ultimi mesi. La dottoressa Coetzee ha detto di aver detto ai funzionari sanitari che stava vedendo un «quadro clinico che non si adatta a Delta» a novembre, quando i pazienti hanno iniziato a mostrare sintomi «molto legati alla normale infezione virale».

sudorazione notturna 8

Ha detto che quando la variante ha iniziato a infettare più persone, i segni più comuni erano affaticamento, lievi dolori muscolari, tosse secca e gola irritata.