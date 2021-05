20 mag 2021 09:00

VI RICORDATE COM'È FATTO UN PARCO DIVERTIMENTI? DAL 15 GIUGNO RIAPRE GARDALAND E CI SARÀ PURE UNA NOVITÀ: LEGOLAND, UN PARCO ACQUATICO A TEMA LEGO COSTATO 20 MILIONI DI EURO - DI QUESTO TIPO È IL PRIMO IN EUROPA, IN TUTTO IL MONDO NE ESISTONO AL MOMENTO SOLTANTO QUATTRO: SE NON ALTRO LA CHIUSURA FORZATA PER COVID È SERVITA A COSTRUIRE NUOVE ATTRAZIONI...