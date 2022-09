6 set 2022 15:02

VI RICORDATE DELLA MITOMANE ANA BETTZ? – L’EX REGINA DELLE TERRAZZE, VICINA DI CASA DI BERLUSCONI E ASPIRANTE POPSTAR ANNA BETTOZZI, RISCHIA 14 ANNI DI CARCERE: È LA RICHIESTA DELL’ACCUSA DELL’INCHIESTA “PETROL MAFIE” – LE INCREDIBILI INTERCETTAZIONI IN CUI SI VANTAVA DI “AVERE DIETRO LA CAMORRA” E LA FALSA STORIA CON GABRIEL GARKO, CHE DOVEVA DIVENTARE IL VOLTO DEGLI SPOT DELLA “MAX PETROLI” PER 250MILA EURO: "50 TE LI HO DATI E RIMANGONO 200: 100 IN NERO E 100 FATTURATO" - VIDEO: LA SERATA CON FERRI & PALAMARA