16 lug 2024 12:30

VI RICORDATE DELLA PROF COLPITA DAI PALLINI DI GOMMA IN UNA CLASSE DI ROVIGO? A DISTANZA DI DUE ANNI ARRIVA UN ALTRO SCHIAFFONE PER L’INSEGNANTE: AVEVA DENUNCIATO I 21 STUDENTI CHE L’AVEVANO DERISA E NON AVEVANO MOSSO UN DITO PER AIUTARLA, MA ORA LA PROCURA HA ARCHIVIATO L’INCHIESTA – RESTA IN PIEDI IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL RAGAZZO CHE HA SPARATO E DELLO STUDENTE CHE HA FATTO SPARIRE L’ARMA. MA GIÀ SI È CAPITO L’ARIA CHE TIRA: L’ANNO SCORSO LO STUDENTE CHE HA PUNTATO LA PISTOLA GIOCATTOLO CONTRO LA PROF È STATO PROMOSSO E…