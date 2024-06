5 giu 2024 18:23

VI RICORDATE DI QUANDO ELISABETTA FRANCHI SI VANTAVA DI PIAZZARE IN POSIZIONI IMPORTANTI DONNE OVER 40 COSÌ NON DOVEVANO ANDARE IN MATERNITÀ? BENE, PER L’IMPRENDITRICE APPENA MOLLATA DAL COMPAGNO, ARRIVA UN’ALTRA BATOSTA: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BUSTO ARSIZIO, PARLANDO DI POSIZIONI DISCRIMINATORIE, L’HA CONDANNATA A FARE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN AZIENDA E A UNA MULTA DI 5MILA EURO - E MENO MALE CHE NEL 2021 FRATELLI D'ITALIA AVEVA PREMIATO LA FRANCHI, CHE VESTE DANIELA SANTANCHE', COME ESEMPIO DI BUONA IMPRENDITORIA... VIDEO