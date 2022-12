30 dic 2022 16:34

VI RICORDATE QUANDO SI DICEVA CHE DALLA PANDEMIA NE SAREMMO USCITI MIGLIORI? ERA UNA STRONZATA – NEL 2022 SONO AUMENTATI DEL 16% I CASI DI VIOLENZA SESSUALE IN ITALIA. AUMENTANO ANCHE I FURTI (+20%) E RAPINE (+18%) – LA PANDEMIA HA RESO I RAGAZZI DEI VERI CRIMINALI: RISPETTO AL 2019 C’È STATO UN AUMENTO DEL 14,3% DI MINORI DENUNCIATI E ARRESTATI CON PICCHI PER ALCUNI TIPI DI REATI COME TENTATI OMICIDIO (+65%), OMICIDI VOLONTARI (+35%), PERCOSSE (+50%), RAPINE (75%)…