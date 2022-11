VI RICORDATE DI SALAH ABDESLAM, UNICO SOPRAVVISSUTO TRA GLI ATTENTATORI DEGLI ATTACCHI A PARIGI DEL 2015? IL TERRORISTA, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO SENZA SCONTI DI PENA, SI È SPOSATO IN CARCERE: LA CERIMONIA RELIGIOSA SI È CELEBRATA AL TELEFONO E LA MOGLIE, UNA TIZIA CON CUI NON VIVRÀ UN SINGOLO GIORNO DA SPOSATO, È STATA SCELTA DAL PADRE DEL TERRORISTA – PARE CHE LA COMPAGNA SIA SCHEDATA DALL’INTELLIGENCE FRANCESE E…

Da www.agenzianova.com

salah abdeslam a processo 4

Salah Abdeslam, unico sopravvissuto tra gli attentatori degli attacchi a Parigi del 2015, si è sposato questa estate in carcere. Lo riferisce in esclusiva l’emittente radiofonica “Rtl”, spiegando che si è trattato di un’unione religiosa e non civile. La sua compagna, il cui nome non è stato rivelato, sarebbe stata scelta dal padre dell’ex terrorista.

Secondo le intercettazioni dei servizi penitenziari, Abdeslam nelle telefonate fatte dal carcere alla famiglia aveva più volte espresso l’intenzione di sposarsi. “Rtl” sottolinea che la sua nuova compagna è schedata dall’intelligence francese. In carcere Abdeslam negli ultimi anni ha ricevuto molte lettere da parte di donne radicalizzate che gli chiedevano di unirsi in matrimonio. A giugno l’ex terrorista è stato condannato per gli attentati all’ergastolo duro senza sconti di pena.

