5 nov 2020 17:54

VI RICORDATE LA VILLETTA DI COGNE? LA CASA PIGNORATA AD ANNAMARIA FRANZONI VA ALL'ASTA PER 800MILA EURO – LA DONNA, CONDANNATA PER L’OMICIDIO DEL FIGLIO SAMUELE, AVVENUTO NELLA CASA NEL GENNAIO 2002, DEVE AL SUO EX LEGALE, L'AVVOCATO TAORMINA, OLTRE 275 MILA EURO PER IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONORARI DIFENSIVI...