dipendenza da smartphone

Vi siete mai chiesti che effetto abbia sul nostro cervello la dipendenza dal cellulare? Negli Stati Uniti un adulto controlla il telefonino 344 volte al giorno, una volta ogni quattro minuti.

Sappiamo quali sono i vantaggi di poter sempre tenere sotto controllo tutto, ma non ci poniamo mai il problema di quali siano le conseguenze negative.

Sappiamo che, in generale, il multitasking compromette la memoria e le prestazioni. Uno degli esempi più pericolosi è l'uso del telefono durante la guida. Uno studio ha rilevato che il semplice parlare al telefono, non l'invio di messaggi, è sufficiente a rendere i conducenti più lenti a reagire.

ossessione e dipendenza da smartphone

Non è solo l'uso di un telefono che ha conseguenze: la sua semplice presenza può influenzare il nostro modo di pensare.

In uno studio recente i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di mettere i loro telefoni accanto a loro in modo che fossero visibili (come su una scrivania), nelle vicinanze e fuori dalla vista (come in una borsa o in tasca) o in un'altra stanza. I partecipanti hanno quindi completato una serie di attività per testare le loro capacità di elaborare e ricordare le informazioni, la loro risoluzione dei problemi e la loro concentrazione.

ossessione e dipendenza da smartphone

Si è scoperto che le cose andavano molto meglio quando i loro telefoni erano in un'altra stanza invece che nelle vicinanze. La semplice vicinanza di un telefono, a quanto pare, contribuisce a mettere il nostro cervello in “fuga”.

Il nostro cervello può essere inconsciamente al lavoro per inibire il desiderio di controllare i nostri telefoni o monitorare costantemente l'ambiente per vedere se dovremmo controllare il nostro telefono (ad esempio, in attesa di una notifica). Ad ogni modo, questa attenzione deviata può rendere più difficile fare qualsiasi altra cosa. L'unica "soluzione", hanno scoperto i ricercatori, è mettere il dispositivo in una stanza completamente diversa.

ossessione e dipendenza da smartphone

Ma potrebbero esserci anche degli aspetti positivi nella nostra dipendenza dal dispositivo.

Ad esempio, è convinzione comune che fare affidamento sui nostri telefoni stia atrofizzando la nostra capacità di ricordare. Ma potrebbe non essere così semplice.

Un team di ricercatori è arrivato alla conclusione che aver affidato le informazioni più importanti (di alto valore) a un dispositivo, permetta di liberare spazio per immagazzinare le informazioni di basso valore.

Il rovescio della medaglia? Che ovviamente, senza un cellulare, non ricordiamo più le cose importanti.

ossessione e dipendenza da smartphone

Ci vorranno molti altri anni di ricerca prima di sapere esattamente cosa stia facendo la dipendenza dai dispositivi alla nostra forza di volontà e cognizione a lungo termine. Nel frattempo, però, c'è un altro modo in cui possiamo provare a mitigarne gli effetti negativi. E ha a che fare con il modo in cui pensiamo al nostro cervello.

Come ha scritto David Robson nel suo libro “The Expectation Effect”, recenti ricerche hanno messo in discussione la convinzione che, se esercitiamo la nostra forza di volontà in un modo (ad esempio resistendo inconsciamente a controllare il nostro telefono), "esauriamo" le nostre riserve complessive, rendendo la concentrazione su un altro compito sostanzialmente più difficile. Questo può essere vero. Ma dipende in gran parte dalle nostre convinzioni.

ossessione e dipendenza da smartphone

Gli individui che pensano che i nostri cervelli abbiano risorse "limitate" hanno maggiori probabilità di mostrare questo fenomeno nei test. Ma per coloro che pensano che più resistiamo alla tentazione, più rafforziamo la capacità di continuare a resistere alla tentazione, sostanzialmente sostengono che i cervelli hanno risorse illimitate.

Esercitare autocontrollo in un'attività non influisce negativamente sulle loro prestazioni di quella successiva. Ogni volta che si resiste alla tentazione di controllare il mio telefono, si creano nuovi percorsi neurali che rendono sempre più facile resistere a quella tentazione, e forse anche ad altre, in futuro.