VIA COL VENTO – UNO SPAVENTOSO TORNADO HA SEMINATO IL PANICO IN ROMANIA – UN AUTOBUS È STATO SOLLEVATO E RIBALTATO A POCHI METRI DI DISTANZA DALLA CARREGGIATA: QUATTRO PERSONE SONO STATE PORTATE IN OSPEDALE MENTRE ALTRE DODICI HANNO RICEVUTO ASSISTENZA MEDICA SUL POSTO DELL'INCIDENTE – DANNI ANCHE ALLE CASE A DRAJNA…(VIDEO)

Da "www.leggo.it"

tornado in romania 6

Uno spaventoso tornado ha seminato il panico tra gli automobilisti e i passeggeri di un autobus che è stato sollevato dal vento per essere ribaltato in un prato a pochi metri di distanza: secondo i media, 4 persone sono state portate in ospedale mentre altre 12 hanno ricevuto assistenza medica sul posto dell'incidente.

L'enorme vortice si è sviluppato in Romania, in particolare le immagini più spettacolari sono state registrate a Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese.

tornado in romania 5

Il tornado avrebbe travolto anche delle abitazioni, provocando danni alle case circostanti.

tornado in romania 4 tornado in romania 2 tornado in romania 1 tornado in romania 3