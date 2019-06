VIA COL VENTO...DEI RICORDI – ALL’ASTA UNA SERIE DI SCATTI MAI VISTI CHE MOSTRANO IL DIETRO LE QUINTE DEL FILM “VIA COL VENTO”: DAI PROTAGONISTI CLARK GABLE E VIVIEN LEIGH, AGLI ALTRI ATTORI CHE DISCUTONO NEI VESTITI DI SCENA, AL REGISTA VICTOR FLEMING CON IN MANO IL ROMANZO MENTRE PARLA CON….

DAGONEWS

Se pensavate di aver visto tutto del film cult “Via col Vento” dovete ricredervi. A 80 anni dall’uscita sono emerse 800 immagini mai viste che immortalano i dietro le quinte della pellicola: dai protagonisti Clark Gable e Vivien Leigh al regista Victor Fleming con in mano il romanzo "Via col vento" mentre discute con Leigh.

Le foto sono state scattate su richiesta del produttore del film David Selznick e si pensa che non siano state stampate fino agli anni '70. Adesso questi scatti saranno venduti all'asta da un collezionista privato presso la Julien's Auctions con sede negli Stati Uniti. «Le oltre 800 immagini ci mostrano il dietro le quinte della produzione cinematografica – ha detto Martin Nolan, della Julien's Auctions – Ci sono gli attori in costume con la loro famiglia, gli amici o la troupe. Questa è la prima volta che il pubblico avrà l'opportunità di vederli»

Basato sul romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, “Via col vento” ha ricevuto 10 premi Oscar, tra cui il premio per la migliore attrice per Leigh e la statuetta per il miglior film. Ha mantenuto il record di incassi per 25 anni e rimane tra i primi 10 tra i 100 film americani dell'American Film Institute.

