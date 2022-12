VICINI DA TENERE LONTANO – SENTITE COSA DICE ROBBIE WILLIAMS SUL SUO VICINO DI CASA A LONDRA JIMMY PAGE: “È STATO SEDUTO PER ORE FUORI DA CASA NOSTRA REGISTRANDO I LAVORI PER VEDERE CHE NON FACESSERO TROPPO RUMORE, È COME UNA MALATTIA MENTALE LA SUA” – WILLIAMS VORREBBE COSTRUIRE UN MURETTO TRA LE DUE VILLE STORICHE PER AVERE UN PO’ DI PRIVACY MA PAGE GLIELO IMPEDISCE PER PAURA CHE I LAVORI ROVININO I SUOI AFFRESCHI…

Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

casa robbie williams e jimmy page

Robbie Williams contro Jimmy Page. Non stiamo però parlando del pop contro il rock, o confrontando il fenomeno boyband che attraverso i Take That ha dato la fama al primo negli anni Novanta, e la rivoluzione dei Led Zeppelin di cui è stato protagonista il secondo negli anni Settanta. A fare notizia è che tra i due, che sono vicini di casa, da sette anni non scorre buon sangue. La lite, stavolta come non mai, ha i toni alti.

Siamo nel quartiere di lusso di Kensington e Chelsea, a Londra. Il primo, Williams, vive in una magione da 17,5 milioni di sterline con 47 stanze, comprata nel 2013, e catalogata come edificio storico di II grado e non vede l'ora di rivoluzionarla. Il secondo, invece, abita nella proprietà adiacente, inserita a catasto come edificio storico di grado I, e vivendoci da cinquant' anni ne vuole preservare anche l'ultima briciola d'intonaco. […]

casa di jimmy page 1

L'ultima goccia che rischia di far traboccare il vaso è la richiesta recente di Williams di costruire una recinzione lungo la sua proprietà e che la separa dal vicino. Il cantante 48enne ha infatti già presentato richiesta all'ufficio competente del lussuoso quartiere di Kensington e Chelsea per sostituire un muretto con una staccionata in legno da due milioni di sterline.

E il motivo sarebbe, secondo il The Sun che ha letto i documenti, la necessità di sopperire alla «mancanza di privacy» visto che il muretto attuale è considerato troppo basso. Il progetto in cui i tecnici di Williams assicurano che la recinzione avrà un «impatto trascurabile sul valore patrimoniale della proprietà, aggiungendo un livello di privacy agli abitanti durante l'utilizzo del giardino» - sarà discusso entro il 19 gennaio. Un ulteriore motivo di tensione per i rapporti col vicino Jimmy Page, quindi, che potrebbe opporsi anche questa volta.

casa di jimmy page

Già in passato aveva fatto di tutto per impedire al vicino di ristrutturare la sua villa: nel progetto che Williams aveva presentato nel 2015 era inclusa una piscina interrata, una palestra, uno studio di registrazione e un passaggio sotterraneo. Per cinque anni il chitarrista si era opposto con forza ai lavori: Page si era detto «preoccupato» che le vibrazioni dei mezzi pesanti impegnati nei lavori danneggiassero gli affreschi d'epoca che si trovano nella sua villa.

Williams, per ottenere l'ok nel 2019, aveva dovuto quindi prevedere l'utilizzo utensili manuali che minimizzassero le vibrazioni, aumentando così di molto i costi del progetto. I lavori, che dovrebbero iniziare a breve, proseguiranno per 11 mesi. E mentre in quel periodo continuavano i botta e risposta d'ufficio, nel 2017 lo scontro era diventato pubblico.

screenshot 2022 12 13 alle 17.06.01

Williams, intervistato da Radio DeeJay, si era fatto beffa di Page: «Jimmy è stato seduto per ore nella sua auto fuori da casa nostra. Stava registrando i lavori in corso per vedere che non facessero troppo rumore, è come una malattia mentale la sua». Parole per le quali si era poi dovuto scusare. [...]

casa di robbie williams 1

progetto della piscinia di robbie williams jimmy page jimmy page a venezia 11 Robbie Williams robbie williams 2 casa di robbie williams