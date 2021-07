VICTORIA DEI MANESKIN E' STATA AGGREDITA DOPO UN CONCERTO A COLONIA - LA BASSISTA SI STAVA INTRATTENENDO CON I FAN QUANDO UN UBRIACO LE HA MESSO LA MANO SUL SEDERE - E' INTERVENUTO DAMIANO AD ALLONTANARE L'UOMO MA... - IL VIDEO DEL LORO ULTIMO DISCO, USCITO IERI, HA GIA' RACCOLTO OLTRE 4 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI TRA SMAIALEGGIAMENTI VARI E STRIZZATE D'OCCHIO AL MONDO FETISH...

io mi sto sentendo malissimo, non riesco a dire una frase che abbia senso, vi prego vic così non si può vedere non ho parole sto piangendo pic.twitter.com/ankCgqKOPk — såbri!¡ (@sabrineskin) July 17, 2021

Da Chedonna.it

Victoria de Angelis

Paura per Victoria De Angelis in Germania dove la bassista dei Maneskin avrebbe subito il tentativo di un’aggressione da parte di un uomo ubriaco mentre, insieme a Damiano, Ethan e Thomas si stata intrattenendo con i fans dopo aver registrato un concerto live per uno show tedesco.

A riportare l’accaduto sono i fans tedeschi dei Maneskin che hanno assistito al tentativo di aggressione e che stanno raccontando tutto sui social. A difendere Victoria sarebbe stato Damiano che sarebbe intervenuto immediatamente allontando l’uomo che avrebbe provato a toccare la bassista della band romana che sta scalando le classifiche mondiali.

Tweet su Victoria

L’ufficialità su quanto sarebbe accaduto non c’è, ma i fans che, ieri sera, a Colonia, in Germania, hanno incontrato i Maneskin e assistito alla scena, su Twitter, raccontano di un uomo, visibilmente su di giri, che avrebbe provato a toccare il sedere a Victoria provocando la reazione di Damiano.

L’uomo si sarebbe così dileguato lasciando scossa la bassista che, in un video pubblicato su Instagram da una fans che li ha incontrati scattando anche delle foto ricordo, appare particolarmente turbata.

Il video è diventato immediatamente virale su Twitter dove i fans si sono stretti intorno a Victoria ringraziando Damiano per essere sempre molto protettivo nei suoi confronti.

MANESKIN

Da Lastampa.it

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin)

È uscito solo ieri alle 19 con una première mondiale su YouTube il videoclip dei Måneskin, e ha già oltre 4 milioni di visualizzazioni. I Måneskin sono tra i 24 artisti più ascoltati al mondo su Spotify, con oltre 42 milioni e mezzo di ascoltatori mensili. "I Wanna Be Your Slave" è già in posizione #10 della Top 50 Global Chart di Spotify, contenuto nell'album "Teatro d'ira - Vol. I", che conta più di 750 milioni di streaming.

Il video ufficiale di "I wanna be your slave", girato in pellicola e caratterizzato da un ampio uso di fisheye, catapulta il pubblico in un loop voyeuristico dove ad ogni desiderio proibito corrisponde un piccolo sacrificio, narrato attraverso immagini in rotazione e in costante movimento.

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin) 7

I Måneskin sono protagonisti di un live audace e senza filtri in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure in antitesi vogliono raccontare la sessualità in tutte le sue sfaccettature. L'antinomia che vive in tutti noi e ci rende umani, imperfetti, peccatori e bisognosi di redenzione.

Il video è diretto da Simone Bozzelli, vincitore della 35ma Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia con il corto "J'Adore", e prodotto da Think|Cattleya. La band ha scelto di indossare capi e accessori Gucci fra i più iconici delle Collezioni del Direttore Creativo Alessandro Michele.

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin) 5

"I wanna be your slave" è disco di platino in Italia, Finlandia, Polonia oltre ad averne ottenuti sei nella sola Russia, ed è disco d'oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia; "Zitti e buoni" (in Italia triplo disco di platino e alla posizione #45 nella Top 50 Global Chart di Spotify) è certificato disco d'oro in Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia e disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e quintuplo disco di platino in Russia; "Beggin'" è disco d'oro in Finlandia, Malesia, Polonia, ha ottenuto sette dischi di platino in Russia e sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia (#3, assieme a "I wanna be your slave" in posizione #10), Brasile (#17) e Perù (#9), Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band.

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin) 4

"I WANNA BE YOUR SLAVE" e "Beggin'" si sono inoltre classificati nella Top 50 US e nella Uk Singles Chart - rispettivamente in posizione #6 e #10 - confermando così i Måneskin come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin) 3

I Måneskin saranno in tour nei principali Festival europei nell'estate 2021 e 2022. Suoneranno inoltre per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour, sempre organizzato e prodotto da Vivo Concerti, che ha già collezionato sei concerti sold out, previsti per quest'inverno e la prossima primavera.

I Wanna Be Your Slave (Ma?neskin) 2