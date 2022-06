VIDEO-FLASH - L'IPNOTICO TIME-LAPSE MOSTRA I TRUCCATORI DI "STRANGER THINGS" TRASFORMARE IL VISO D'ANGELO DI JAMIE CAMPBELL BOWER IN QUELLO TERRIFICANTE DI VECNA - BARRIE GOWER, L'ARTISTA DEGLI EFFETTI VISIVI, HA RACCONTATO CHE I FRATELLI DUFFER LO HANNO INGAGGIATO DOPO AVER VISTO COME LUI E IL SUO TEAM AVEVANO LAVORATO SUL "TRONO DI SPADE" E SU "CHERNOBYL"... - VIDEO

La quarta stagione di Stranger Things ha portato con sé molti colpi di scena, svolte e sorprese, oltre al cattivo più sinistro dello show: il terrificante demone dell'inferno, Vecna, interpretato dall'attore britannico Jamie Campbell Bower.

Mentre gli spettatori aspettano le ultime due puntate dell'ultima stagione della serie, il truccatore degli effetti speciali che ha creato il terrificante volto di Vecna ha raccontato come lui e il suo team hanno trasformato il 33enne Campbell Bower da un attore dal viso fresco in uno spaventoso spettro del male.

Il celebre truccatore e artista degli effetti visivi Barrie Gower, in una nuova video intervista con Vanity Fair, ha descritto in dettaglio il meticoloso processo per dare vita al personaggio immaginato dai fratelli Duffer.

jamie campbell bower si trasforma in vecna 4

Con un video time-lapse, il truccatore ha ripreso - condensandole in pochi minuti - le sette ore di trucco a cui viene sottoposto l’attore per trasformarsi in Vecna. Ma l'arduo processo per dare vita a Vecna inizia molto prima.

Parlando a Vanity Fair, Gower ha rivelato che i produttori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, si sono avvicinati a lui per creare il loro cattivo della quarta stagione dopo aver visto il lavoro che lui e il suo team avevano fatto in Game of Thrones, in particolare con il demone malvagio della serie HBO, The Night King.

Ha aggiunto che anche i Duffer Brothers erano rimasti colpiti dalle ustioni da radiazioni che Gower aveva creato per Chernobyl della HBO e volevano usare quegli elementi per il loro cattivo "iconico".

