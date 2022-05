VIDEO-FLASH! GUARDATE QUESTO BAMBINO DI SOLI 5 ANNI MENTRE SALVA IL SUO CUCCIOLO DI PASTORE TEDESCO FINITO IN PISCINA - IL CANE SCIVOLA IN ACQUA MENTRE E' SOLO: INIZIALMENTE GUAISCE DISPERATO, POI SI ABBANDONA E FINISCE NEL MEZZO DELLA VASCA - QUANDO IL SUO PICCOLO PADRONE SI ACCORGE CHE GALLEGGIA INERME, NON CI PENSA DUE VOLTE E... - VIDEO

Cane piscina bambino

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il cucciolo cade nella piscina

In questo video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si vede l’eroico gesto di un bambino di cinque anni, che salva il suo cucciolo di pastore tedesco di due mesi dall’annegamento. È successo in Argentina.

Come si vede nel video, il cucciolo è inizialmente incuriosito dalla piscina, si avvicina, annusa l’acqua ma perde l’equilibrio e finisce dentro. Inizialmente guaisce, poi viene trascinato dall’acqua e finisce in mezzo alla piscina, dove rimane inerme per 15 minuti. Finché non arriva il piccolo, che ha solo 5 anni ed ha appena imparato a nuotare.

Il cucciolo galleggia inerme nella piscina

Quando lo vede galleggiare nel centro della piscina, il bambino non ci pensa due volte. Prima si siede sul bordo, poi, constatato che non gli è possibile raggiungere il cucciolo, si butta in acqua vestito, lo prende in braccio e lo porta in salvo.

Anche se l’episodio risale al 2021, è diventato virale su TikTok in questi giorni dopo che il cugino ha pubblicato il filmato sui social. «Oggi il cane è sano e salvo e molto felice».

Il bambino salva il cane 2 Il bambino vede il cane nella piscina Il bambino salva il cane