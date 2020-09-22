VIDEO-FLASH! – PAURA IN A HANGZHOU IN CINA DOVE UN’ONDA SPAVENTOSA HA TRAVOLTO LE AUTO CHE STAVA TRANSITANDO SU UN’AUTOSTRADA: LE MACCHINE SONO STATE SPAZZATE VIA DALLA FURIA DELL’ACQUA, MA FORTUNATAMENTE NON SI SONO REGISTRATI FERITI…

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VIENI AVANTI, VACCINO! - PFIZER E IL SUO PARTNER TEDESCO BIONTECH SE STANNO ACCELERANDO E DICONO CHE ENTRO OTTOBRE RIUSCIRANNO A SCOPRIRE SE IL LORO VACCINO ANTI-CORONAVIRUS FUNZIONA – L’OBIETTIVO È ARRIVARE PER PRIMI E AVVICINARSI AL TRAGUARDO AL PIÙ PRESTO. MA ANDARE TROPPO VELOCI PUÒ METTERE A RISCHIO IL RISULTATO. I CANDIDATI MIGLIORI AL MOMENTO? ASTRAZENECA/OXFORD/IRBM E MODERNA (CHISSÀ PERCHÉ NON C'È IL "VACCINO ITALIANO" FINANZIATO DAL BRACCIO DESTRO DI ZINGARETTI ALESSIO D'AMATO)