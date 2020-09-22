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VIDEO-FLASH! – PAURA IN A HANGZHOU IN CINA DOVE UN’ONDA SPAVENTOSA HA TRAVOLTO LE AUTO CHE STAVA TRANSITANDO SU UN’AUTOSTRADA: LE MACCHINE SONO STATE SPAZZATE VIA DALLA FURIA DELL’ACQUA, MA FORTUNATAMENTE NON SI SONO REGISTRATI FERITI…-
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – CREDO CHE GRAN PARTE DELL’IMMAGINARIO FANTASTICO E FANTASCIENTIFICO DALLA FINE DEGLI ANNI ’70 A OGGI SIA LEGATO AL NOME DI RON COBB, LEGGENDARIO CONCEPT ARTIST AMERICANO, FUMETTISTA, SCENOGRAFO, MORTO A SIDNEY A 83 ANNI – È L’UOMO CHE HA CREATO LE NAVI SPAZIALI DI “DARK STAR”, DI “ALIEN” E “ALIENS”, DI “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO”, MA HA DISEGNATO ANCHE LA DELOREAN DI “RITORNO DAL FUTURO” DI ROBERT ZEMECKIS
COME SONO ANDATE LE COMUNALI? A VENEZIA LUIGI BRUGNARO È STATO RICONFERMATO AL PRIMO TURNO CON IL 54% DEI VOTI. ASSEGNATE ANCHE MANTOVA E TRENTO, ENTRAMBE APPANNAGGIO DEL CENTROSINISTRA – MA MOLTI MUNICIPI IMPORTANTI ANDRANNO AL BALLOTTAGGIO: IN PARTICOLARE LECCE E AREZZO, DOVE I CANDIDATI DEL CENTRODESTRA SONO IN VANTAGGIO MA NON HANNO RAGGIUNTO IL 50% + 1 DEI CONSENSI
UN CAMION DI GUAI – SI È DIMESSO IL FONDATORE DI “NIKOLA” TREVOR MILTON - LA STARTUP DI VEICOLI ELETTRICI, DI CUI HANNO IL 7% GLI AGNELLI TRAMITE IVECO, HA PERSO IL 20% AL NASDAQ - DOPO LA QUOTAZIONE A INIZIO GIUGNO IL VALORE DI MERCATO AVEVA SUPERATO QUELLO DI FORD, POI È ARRIVATA L’ACCUSA DI FRODE DEL FONDO HINDENBURG ED È PARTITO IL RALLY AZIONARIO
UN CANESTRO DI AFFARI – ORA MICHAEL JORDAN SBARCA NELLA NASCAR: AVRÀ UNA SCUDERIA CON BUBBA WALLACE COME PILOTA – L’EX STELLA DEI BULLS, PROPRIETARIO DEGLI CHARLOTTE HORNETS HA ANNUNCIATO DI AVER CREATO UNA NUOVA SCUDERIA INSIEME A DENNY HAMLIN CHE AVRÀ COME PILOTA L’UNICO AFRO-AMERICANO IN PISTA - MJ: "STORICAMENTE CI SONO STATI POCHI PROPRIETARI NERI: IL MOMENTO MI È SEMBRATO PERFETTO, DATO CHE LA NASCAR STA ACCETTANDO SEMPRE DI PIÙ IL CAMBIAMENTO"
CAFONAL MIKA MALE – CENA A MILANO PER FESTEGGIARE LA NUOVA LIMITED EDITION DI FAZZOLETTI "TEMPO DISEGNATA DALLA POP STAR: TRA GLI OSPITI IL CANTANTE GIOVANNI CACCAMO, L'ATTRICE BEATRICE BRUSCHI, LA CONDUTTRICE MELISSA GRETA MARCHETTO E STEFANO SELETTI – IL CANTANTE E’ ANCHE UN AFFERMATO DESIGNER: IN TEAM CON LA SORELLA HA CREATO LE GRAFICHE DEI SUOI DISCHI E DEI SUOI SPETTACOLI…
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
VIENI AVANTI, VACCINO! - PFIZER E IL SUO PARTNER TEDESCO BIONTECH SE STANNO ACCELERANDO E DICONO CHE ENTRO OTTOBRE RIUSCIRANNO A SCOPRIRE SE IL LORO VACCINO ANTI-CORONAVIRUS FUNZIONA – L’OBIETTIVO È ARRIVARE PER PRIMI E AVVICINARSI AL TRAGUARDO AL PIÙ PRESTO. MA ANDARE TROPPO VELOCI PUÒ METTERE A RISCHIO IL RISULTATO. I CANDIDATI MIGLIORI AL MOMENTO? ASTRAZENECA/OXFORD/IRBM E MODERNA (CHISSÀ PERCHÉ NON C'È IL "VACCINO ITALIANO" FINANZIATO DAL BRACCIO DESTRO DI ZINGARETTI ALESSIO D'AMATO)