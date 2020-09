22 set 2020 20:27

VIDEO-FLASH! – PAURA IN A HANGZHOU IN CINA DOVE UN’ONDA SPAVENTOSA HA TRAVOLTO LE AUTO CHE STAVA TRANSITANDO SU UN’AUTOSTRADA: LE MACCHINE SONO STATE SPAZZATE VIA DALLA FURIA DELL’ACQUA, MA FORTUNATAMENTE NON SI SONO REGISTRATI FERITI…