VIDEO-FLASH! – L’IMPERDIBILE MOMENTO IN CUI UN POVERO CAMMELLO SOCCOMBE SOTTO IL PESO DI DUE TURISTI XXL – I SORRISI DELLA COPPIA, PRONTA A FARSI TRASPORTARE SULLE DUNE DEL DESERTO, SI TRASFORMANO IN TERRORE QUANDO L’ANIMALE TRABALLA PERICOLOSAMENTE – LE IMMAGINI EPICHE SULLE NOTE DI “MY HEART WILL GO ON” NELLA VERSIONE DI "SHITTYFLUTE", IL CANALE CULTO DI YOUTUBE CHE SUONA (MALE) LE CANZONI USANDO IL PIFFERO DELLE MEDIE...

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IL VIDEO DELLA DISASTROSA GITA IN CAMMELLO:

LA GITA IN CAMMELLO E' UN DISASTRO

 

 

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