IL VIDEO DELLA DISASTROSA GITA IN CAMMELLO:
LA GITA IN CAMMELLO E' UN DISASTRO
VIDEO-FLASH! – L’IMPERDIBILE MOMENTO IN CUI UN POVERO CAMMELLO SOCCOMBE SOTTO IL PESO DI DUE TURISTI XXL – I SORRISI DELLA COPPIA, PRONTA A FARSI TRASPORTARE SULLE DUNE DEL DESERTO, SI TRASFORMANO IN TERRORE QUANDO L’ANIMALE TRABALLA PERICOLOSAMENTE – LE IMMAGINI EPICHE SULLE NOTE DI “MY HEART WILL GO ON” NELLA VERSIONE DI "SHITTYFLUTE", IL CANALE CULTO DI YOUTUBE CHE SUONA (MALE) LE CANZONI USANDO IL PIFFERO DELLE MEDIE...-
IL VIDEO DELLA DISASTROSA GITA IN CAMMELLO:
“REPORT” VIOLA LA PAR CONDICIO? QUELLA DELLA FUFFA, PERÒ – NANNI DELBECCHI DIFENDE LA TRASMISSIONE DI RANUCCI DALL’ACCUSA DI AVER DANNEGGIATO SALVINI E LA LEGA CON L’INCHIESTA SUL RUSSIAGATE: NELL' OCEANO DI POLITICI, POLITOLOGI, E TUTTOLOGI, LE STESSE FANFALUCHE E LA STESSA FANTAPOLITICA SETTE GIORNI ALLA SETTIMANA, REPORT SI OSTINA A OCCUPARSI DI FATTI NELL' UNICO MODO POSSIBILE: CON MASSICCE DOCUMENTAZIONI E INCHIESTE SUL CAMPO….
IL M5S HA ANCORA UN FUTURO? - DI MAIO NON È PIÙ RICONOSCIUTO COME LA GUIDA INDISCUSSA DEI GRILLINI. LA CONSEGUENZA: IL SUO PRIMO NEMICO È DIVENTATO CONTE, IMPALUDATO NELLA MELMA INDECISIONISTA E NELLE SPIRE DELLO SPYGATE E DEI CONFLITTI DI INTERESSE. E SI ABBATTE PURE SUL PD, SEMPRE ALLA RICERCA DELLA SINISTRA DEL '900. ALLA FINE, CHI GODE E' LA DESTRA DI SALVINI E DELLA MELONI
CATTOLICA DI NOME MA NON DI FATTO - IN UN CDA DRAMMATICO, POCHI MINUTI FA CATTOLICA ASSICURAZIONI HA REVOCATO LE DELEGHE ALL'AD ALBERTO MINALI, REO DI NON FARSI ASSOCIARE A SCELTE, PROPOSTE DAL PRESIDENTE PAOLO BEDONI, CHE CONSIDERA LESIVE DEGLI INTERESSI DELLA COMPAGNIA. MA MINALI RESTA IN CONSIGLIO, E LA BATTAGLIA È SOLO ALL’INIZIO…
GODETEVI IL CALDO PERCHÉ CON IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE ARRIVA UN'ARIETTA DAL POLO NORD CHE RAFFREDDERA' I BOLLENTI SPIRITI E GLI SPIRITELLI DI HALLOWEEN: LE PREVISIONI METEO PER LA PROSSIMA SETTIMANA, CON LE PRIME NEVI SULLE ALPI E LA PIOGGIA SU…
SI SALVI CHI PUÒ, ARRIVANO I METEOROPATICI – MELANIA RIZZOLI: “È UN INDIVIDUO PARTICOLARMENTE NEUROLABILE, DAL CARATTERE VOLUBILE, PREDISPOSTO A ESSERE FRAGILE IN SITUAZIONI DI INTENSO STRESS, INCLINE A CAMBIARE UMORE A SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL CIELO - IN QUESTI ULTIMI MESI SONO SEMPRE DI PIÙ I SOGGETTI CHE ACCUSANO DISAGI ANCHE 2-3 GIORNI PRIMA DI UNA PERTURBAZIONE E CHE AVVERTONO…”