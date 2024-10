VIDEO-FLASH – L’URAGANO MILTON SI ABBATTE SU UN TRALICCIO A WELLINGTON, IN FLORIDA – LE LINEE ELETTRICHE SCOPPIANO E LE AUTO SFRECCIANO VIA TRA LE SCINITILLE – NELLO STATO CI SONO TRE MILIONI DI UTENTI SONO RIMASTI SENZA ENERGIA: UN QUARTO DELLE CONNESSIONI MONITORATE SONO FUORI USO…

In Florida 3 mln utenti senza corrente per uragano Milton

URAGANO MILTON COLPISCE I TRALICCI A WELLINGTON, IN FLORIDA

(ANSA) - Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente in Florida nelle ore successive all'arrivo dell'uragano Milton: lo riferisce il sito PowerOutage.us, come riporta Nbc News. Ciò significa che più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l'emittente tv statunitense. Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane.

URAGANO MILTON COLPISCE I TRALICCI A WELLINGTON, IN FLORIDA. i danni dell uragano milton in florida 8 i danni dell uragano milton in florida 9 uragano milton florida 67 uragano milton florida 68 uragano milton florida 69 uragano milton florida i danni dell uragano milton in florida 4 i danni dell uragano milton in florida 5 i danni dell uragano milton in florida 1 i danni dell uragano milton in florida 6 i danni dell uragano milton in florida 7 i danni dell uragano milton in florida 3 i danni dell uragano milton in florida 2 URAGANO MILTON COLPISCE I TRALICCI A WELLINGTON, IN FLORIDA