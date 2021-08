SENZA LA CIAMBELLINA PUBBLICA, FAMO COME CE PARE - STELLANTIS E IL SOLE24ORE RIMBORSANO ANZITEMPO I PRESTITI GARANTITI, PER TENERSI LE MANI LIBERE SUI FUTURI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE – PREFERISCONO PAGARE INTERESSI PIÙ ALTI APRENDO NUOVE LINEE DI CREDITO CON LE BANCHE CHE RISPETTARE I VINCOLI - I PRESTITI GARANTITI STATALI PREVEDONO CHE CHI LI RICEVE NON PUÒ LICENZIARE NEL PERIODO DI DURATA DEL FINANZIAMENTO, NON PUÒ DELOCALIZZARE A PIACIMENTO E…