VIDEO FLASH - IL NOSTRO ALBERTO DANDOLO PRENDE UNA SBERLA DA UN DIPENDENTE DELL’AMSA, L’AZIENDA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MILANO! - AVVERTITE BEPPE SALA CHE NELLA SUA CITTA' PROGRESSISTA E DE' SINISTRA I GIORNALISTI CHE STANNO FACENDO IL LORO LAVORO VENGONO TRATTATI DA "DISTURBATORI" - IL MOTIVO? IL “FASTIDIO” PER UNA VIDEO-RIPRESA, IN UN LUOGO PUBBLICO, CHE SERVIVA A DOCUMENTARE CIO’ CHE ACCADE ALL’ALBA A MILANO - VIDEO!-
CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E SE VI DICESSIMO CHE 11 MINUTI DI CAMMINATA A PASSO VELOCE AL GIORNO VI POSSONO SALVARE LA VITA? SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE, BASTEREBBERO 75 MINUTI A SETTIMANA A INTENSITÀ MODERATA PER PREVENIRE UNA MORTE PREMATURA SU DIECI: CAMMINARE A RITMO SOSTENUTO PUÒ RIDURRE MALATTIE CARDIOVASCOLARI, ALCUNI TIPI DI CANCRO E…