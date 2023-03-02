VIDEO FLASH - IL NOSTRO ALBERTO DANDOLO PRENDE UNA SBERLA DA UN DIPENDENTE DELL’AMSA, L’AZIENDA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI MILANO! - AVVERTITE BEPPE SALA CHE NELLA SUA CITTA' PROGRESSISTA E DE' SINISTRA I GIORNALISTI CHE STANNO FACENDO IL LORO LAVORO VENGONO TRATTATI DA "DISTURBATORI" - IL MOTIVO? IL “FASTIDIO” PER UNA VIDEO-RIPRESA, IN UN LUOGO PUBBLICO, CHE SERVIVA A DOCUMENTARE CIO’ CHE ACCADE ALL’ALBA A MILANO - VIDEO!

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CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO

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