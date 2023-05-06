VIDEO FLASH - OGNI PROMESSA E' DEBITO: FRANCESCO PAOLANTONI SI ERA IMPEGNATO A MANGIARE PASTA E PATATE NUDO, SUL LUNGOMARE DI NAPOLI, SE GLI AZZURRI AVESSERO VINTO LO SCUDETTO - DOPO CHE LA SQUADRA DI SPALLETTI HA PORTATO A CASA IL TRICOLORE, IL COMICO NON SI E' POTUTO TIRARE INDIETRO ED E' STATO ACCOMPAGNATO DA "LE IENE", AUGELLO AL VENTO, A SPASSO PER LA CITTA' - VIDEO! 

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FRANCESCO PAOLANTONI IN GIRO NUDO PER NAPOLI

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media e tv

IN CHIARA ASTINENZA DA VIDEO, OSPITE DI “OTTO E MEZZO”, MICHELE SANTORO È SALITO IN CATTEDRA DANDO LEZIONI DI GIORNALISMO ALLA GRUBER E A GIANNINI, E BACCHETTANDO TUTTI I MEDIA, REI DI NON AVER ANNUNCIATO LA SUA STAFFETTA DELLA PACE – INSOMMA L’INFORMAZIONE ITALIANA SAREBBE A UN PASSO DAL MANGANELLO E OLIO DI RICINO. NESSUNO DEI PRESENTI HA AVUTO LA PRONTEZZA DI RICORDARE QUANDO SANTORO TROVO’ LA LIBERTÀ DI STAMPA NELLA BUSTA PAGA DI DIPENDENTE DI SILVIO BERLUSCONI (“MOBY DICK”, ITALIA UNO, 1999) - L'AFFONDO CONTRO FUORTES: "NON HA FATTO NIENTE PER CAMBIARE LA RAI”  

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FLASH! - CALTATTACK! RIPARTE LA GUERRA PER MEDIOBANCA E GENERALI - CALTAGIRONE PRIMA ANNUNCIA DI AVERE IL 9,9% DI MEDIOBANCA E IL GIORNO DOPO IN PARLAMENTO RICICCIA UN EMENDAMENTO DI FRATELLI D’ITALIA CHE VIETA LA LISTA DEL CDA (AVVERSATA DA CALTA) SE UN AZIONISTA CON PIÙ DEL 9 PER CENTO (GUARDA UN PO’…) PRESENTA UNA SUA LISTA - ORA, NEL DECRETO LEGGE SUL CASO FUORTES, SALTA FUORI UN ARTICOLETTO CHE DÀ L’ASSIST A TALE GENIALITÀ DI EMENDAMENTO - COSA DECIDERÀ LA MELONI SE I FRATELLINI DI CALTAGIRONE LO RIPROPORRANNO ADESSO?

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“IL COVID NON È PIÙ UN’EMERGENZA GLOBALE MA IL VIRUS C’È ANCORA. L’UNICA CERTEZZA È CHE NE ARRIVERANNO ALTRI” – PARLA IL DOTTOR GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI: “SIAMO AI NUMERI PIÙ BASSI DI SEMPRE DALL’INIZIO DEL 2020. ORA SAPPIAMO CHE LA PANDEMIA SI COMBATTE CON UN SISTEMA DI SALUTE PUBBLICA MOLTO FORTE” – “MINIMIZZARE LA MINACCIA È STATO UN ERRORE COLLETTIVO. ABBIAMO TRASCURATO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE..."