FRANCESCO PAOLANTONI IN GIRO NUDO PER NAPOLI
FRANCESCO PAOLANTONI IN GIRO NUDO PER NAPOLI
VIDEO FLASH - OGNI PROMESSA E' DEBITO: FRANCESCO PAOLANTONI SI ERA IMPEGNATO A MANGIARE PASTA E PATATE NUDO, SUL LUNGOMARE DI NAPOLI, SE GLI AZZURRI AVESSERO VINTO LO SCUDETTO - DOPO CHE LA SQUADRA DI SPALLETTI HA PORTATO A CASA IL TRICOLORE, IL COMICO NON SI E' POTUTO TIRARE INDIETRO ED E' STATO ACCOMPAGNATO DA "LE IENE", AUGELLO AL VENTO, A SPASSO PER LA CITTA' - VIDEO!-
FRANCESCO PAOLANTONI IN GIRO NUDO PER NAPOLI
IN CHIARA ASTINENZA DA VIDEO, OSPITE DI “OTTO E MEZZO”, MICHELE SANTORO È SALITO IN CATTEDRA DANDO LEZIONI DI GIORNALISMO ALLA GRUBER E A GIANNINI, E BACCHETTANDO TUTTI I MEDIA, REI DI NON AVER ANNUNCIATO LA SUA STAFFETTA DELLA PACE – INSOMMA L’INFORMAZIONE ITALIANA SAREBBE A UN PASSO DAL MANGANELLO E OLIO DI RICINO. NESSUNO DEI PRESENTI HA AVUTO LA PRONTEZZA DI RICORDARE QUANDO SANTORO TROVO’ LA LIBERTÀ DI STAMPA NELLA BUSTA PAGA DI DIPENDENTE DI SILVIO BERLUSCONI (“MOBY DICK”, ITALIA UNO, 1999) - L'AFFONDO CONTRO FUORTES: "NON HA FATTO NIENTE PER CAMBIARE LA RAI”
FATTO FUORI DA TERNA, BATTUTO DA CATTANEO NELLA CORSA PER DIVENTARE AD DI ENEL, ORA STEFANO DONNARUMMA RINUNCIA ALLA POLTRONA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI “CDP VENTURE CAPITAL”: HA FATTO SAPERE AL TESORO DI NON ESSERE DISPONIBILE - NON SI E' ACCORDATO SIA SULLA PARTE ECONOMICA DELLA RETRIBUZIONE, SIA SULL'AUTONOMIA RISPETTO ALLA CONTROLLANTE CDP – IN LEONARDO, LORENZO MARIANI AFFIANCHERÀ CINGOLANI: AVRÀ LE DELEGHE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ…
FLASH! - CALTATTACK! RIPARTE LA GUERRA PER MEDIOBANCA E GENERALI - CALTAGIRONE PRIMA ANNUNCIA DI AVERE IL 9,9% DI MEDIOBANCA E IL GIORNO DOPO IN PARLAMENTO RICICCIA UN EMENDAMENTO DI FRATELLI D’ITALIA CHE VIETA LA LISTA DEL CDA (AVVERSATA DA CALTA) SE UN AZIONISTA CON PIÙ DEL 9 PER CENTO (GUARDA UN PO’…) PRESENTA UNA SUA LISTA - ORA, NEL DECRETO LEGGE SUL CASO FUORTES, SALTA FUORI UN ARTICOLETTO CHE DÀ L’ASSIST A TALE GENIALITÀ DI EMENDAMENTO - COSA DECIDERÀ LA MELONI SE I FRATELLINI DI CALTAGIRONE LO RIPROPORRANNO ADESSO?
“SPALLETTI RESTA. C’È UN CONTRATTO E UNA PAROLA DATA. È UN EROE INNAMORATO DI NAPOLI, LO HA DETTO LUI” - AURELIO DE LAURENTIIS INIZIA A PROGETTARE IL FUTURO DEL NAPOLI DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO DANDO PER SCONTATA LA PERMANENZA DELL'ALLENATORE MA SPALLETTI, PRIMA DI GIURARE NUOVO AMORE AL NAPOLI, VORREBBE VEDERCI CHIARO SU COME CONTINUARE A ESSERE COMPETITIVI…
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
“IL COVID NON È PIÙ UN’EMERGENZA GLOBALE MA IL VIRUS C’È ANCORA. L’UNICA CERTEZZA È CHE NE ARRIVERANNO ALTRI” – PARLA IL DOTTOR GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI: “SIAMO AI NUMERI PIÙ BASSI DI SEMPRE DALL’INIZIO DEL 2020. ORA SAPPIAMO CHE LA PANDEMIA SI COMBATTE CON UN SISTEMA DI SALUTE PUBBLICA MOLTO FORTE” – “MINIMIZZARE LA MINACCIA È STATO UN ERRORE COLLETTIVO. ABBIAMO TRASCURATO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE..."