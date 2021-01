13 gen 2021 11:26

VIDEO FLASH - PORCELLINI D'ITALIA! C'E' ANCORA UNA SPERANZA PER DARE SFOGO ALLE VOSTRE PULSIONI: LA VACANZA "LIBERTINA" - LA PORNOSTAR MALENA FA DA TESTIMONIAL A UN RESORT MISTERIOSO IN CAMPANIA DOVE, DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2021, CI SARÀ UNA 5 GIORNI DI GODIMENTO PER SCAMBISTI, NUDISTI E NATURISTI - IN QUEL PERIODO SARÀ POSSIBILE "ASSEMBRARSI"? E LE NORME ANTI COVID? E' UN'OFFERTA "OTTIMISTA" SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI O SI TERRÀ COMUNQUE IN BARBA ALLE REGOLE?