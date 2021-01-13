MALENA E LA VACANZA LIBERTINA
MALENA E LA VACANZA DESNUDA
VIDEO FLASH - PORCELLINI D'ITALIA! C'E' ANCORA UNA SPERANZA PER DARE SFOGO ALLE VOSTRE PULSIONI: LA VACANZA "LIBERTINA" - LA PORNOSTAR MALENA FA DA TESTIMONIAL A UN RESORT MISTERIOSO IN CAMPANIA DOVE, DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2021, CI SARÀ UNA 5 GIORNI DI GODIMENTO PER SCAMBISTI, NUDISTI E NATURISTI - IN QUEL PERIODO SARÀ POSSIBILE "ASSEMBRARSI"? E LE NORME ANTI COVID? E' UN'OFFERTA "OTTIMISTA" SULL'ANDAMENTO DEI CONTAGI O SI TERRÀ COMUNQUE IN BARBA ALLE REGOLE?-
MALENA E LA VACANZA LIBERTINA
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
VOI DI BOCCA BUONA: ANDATECI PIANO CON IL SESSO ORALE A DESTRA E A MANCA! - IL PAPILLOMAVIRUS PUÒ INFETTARE BOCCA E GOLA E PROVOCARE NEOPLASIE DEL CAVO OROFARINGEO – SECONDO GLI ESPERTI DELLA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, UN NUMERO DI PARTNER DI RAPPORTI ORALI MAGGIORE DI DIECI SEMBRA ASSOCIATO A UNA PROBABILITÀ 4,3 VOLTE MAGGIORE DI SVILUPPARE UN CANCRO OROFARINGEO CORRELATO ALL'HPV…