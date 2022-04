VIDEO-FLASH! - IL PRIMO FILMATO DI UNA PARTITA DI CALCIO FEMMINILE NEL REGNO UNITO È STATO TROVATO IN UN ARCHIVIO NORVEGESE: RISALE AL 1918 E A SFIDARSI ERANO LE STERLING LADIES E LE VICKERS LADIES, DUE SQUADRE COMPOSTE DA OPERAIE DELL’INDUSTRIA BRITANNICA SCESE IN CAMPO PER RACCOGLIERE FONDI E COSTRUIRE OSPEDALI PER I SOLDATI FERITI IN GUERRA… VIDEO

DAGONEWS

il video della prima partita di calcio femminile in gran bretagna 4

Il primo filmato di una partita di calcio femminile nel Regno Unito è stato trovato in un archivio norvegese. Il video di 41 secondi è stato girato il 20 aprile 1918 e mostra le giocatrici dilettanti delle Sterling Ladies di Dagenham e delle Vickers Ladies di Dartford che gareggiano a Chalkwell Park, a Southend-On-Sea, nell'Essex.

La partita si è conclusa con un pareggio: ad assistere al match c’era un folto gruppo di soldati che faceva il tifo per le due squadre che gareggiavano per raccogliere fondi per tre ospedali per i soldati feriti in guerra a Southend.

il video della prima partita di calcio femminile in gran bretagna 5

Mentre le Sterling Ladies erano composte da lavoratrici dell'industria britannica delle munizioni, le Vickers lavoravano per una società che produceva pistole, artiglieria, navi e aerei.

il video della prima partita di calcio femminile in gran bretagna 2

Le donne erano state ingaggiate per lavorare alla catena di montaggio per soddisfare le esigenze di produzione dopo che la maggior parte degli uomini britannici si era arruolato per combattere contro la Germania. Per tenersi in forma erano state incoraggiate a praticare sport, portando alla fondazione di campionati di calcio amatoriali femminili in tutto il paese.

il video della prima partita di calcio femminile in gran bretagna 1 il video della prima partita di calcio femminile in gran bretagna 3