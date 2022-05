VIDEO-FLASH - NEL REGNO UNITO UN BAMBINO DI 18 MESI È PRECIPITATO IN UNA FOGNA PROFONDA 6 METRI - LA MADRE SI È INFILATA NELLO SCARICO PER LIBERARLO, MA PROPRIO MENTRE LO TIRAVA SU QUALCUNO HA TIRATO LO SCARICO DEL WATER E…. - VIDEO!

Dagotraduzione dal Daily Mail

amy blyth

Una madre terrorizzata ha rivelato che «non si riprenderà mai mentalmente» dopo aver visto il suo bambino di 18 mesi cadere in uno scarico alla profondità di 6 metri.

Amy Blyth, 23 anni, domenica pomeriggio stava passeggiando con suo figlio, Theo Prior, quando il bambino è caduto in una fogna a una profondità di 6 metri, sotto un coperchio di scarico che si è capovolto e poi si è richiuso sul piccolo.

È successo a Tenterden, nel Kent. Il filmato, catturato dalle telecamere a circuito chiuso di una casa vicina, ha mostrato il momento in cui la donna è saltata nello scarico per salvare il bambino strappandolo da un fiume di feci umane.

le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio 8

La madre si è allungata all’interno della fogna per raggiungere il figlio ed è riuscita ad afferrarlo e tirarlo fuori, ma i suoi vestiti sono rimasti ricoperti di feci. Descrivendo il momento del 'film horror', la signora Blyth ha detto: «Il mio primo pensiero è stato 'Oh mio Dio, è morto». «Ho tirato su il coperchio di scarico e l'ho visto laggiù, che urlava il mio nome. Sono saltata giù per lo scarico, ma l’apertura non era abbastanza grande da farmi piegare per afferrarlo. Ho dovuto inarcare il mio corpo per afferrarlo e tirarlo su. Non so come ho fatto. Il mio corpo si è piegato come non si era mai piegato prima, solo per tirarlo fuori da lì».

«Proprio mentre lo ripescavo, penso che qualcuno abbia tirato la catena di un water, perché eravamo fradici. I nostri vestiti erano disgustosi».

il pozzetto in cui e?? caduto theo

La mamma terrorizzata ha portato di corsa il bambino - che si dice abbia ingoiato dell'acqua di fogna - al William Harvey Hospital di Ashford, dove i medici gli hanno diagnosticato una lieve commozione cerebrale, ma i raggi X hanno rivelato che l’ha scampata miracolosamente senza un osso rotto.

amy blyth e il figlio theo le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio4 le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio 3 le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio 5 le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio 2 le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio6 le immagini della caduta di theo e del suo salvataggio7