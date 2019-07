VIDEO! “SEMBRANO PIETRE". MA SONO CHICCHI DI GRANDINE – PESCARA SOMMERSA DALL’ACQUA DOPO UNA VIOLENTISSIMA GRANDINATA CON CHICCHI GRANDI COME ARANCE: 18 FERITI - TETTI DANNEGGIATI, PARABREZZA E VETRI SFONDATI – UNA DONNA E' RIMASTA FERITA A MILANO MARITTIMA, NEL RAVENNATE, DOVE UNA TEMPESTA DI VENTO E PIOGGIA IN MATTINATA HA ABBATTUTO DIVERSI PINI – VIDEO

Stupore sui social per la grandinata che ha investito Pescara: nei video caricati su Instagram i chicchi enormi sono paragonati a pietre. In città sono stati registrati danni e alcune persone sono state ferite.

GRANDINATA A PESCARA

Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite: tra loro anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare.

E la violenza della grandine ha fatto molti danni in tutta la città, con tetti danneggiati, parabrezza e vetri sfondati. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), il forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga grandinata con chicchi del diametro fino a 5 centimetri. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra, con lunghe code sulla superstrada da Teramo al mare dove le auto sono ferme per la scarsa visibilità.

Segnalati anche a Venafro, in Molise, chicchi di grandine grandi come palline da ping pong che hanno danneggiato tetti e auto. Il tutto è durato solo pochi minuti, ma con fortissima intensità. E la grandine in mattinata ha sferzato anche l'Emilia-Romagna con ripercussioni pesanti nei campi da Piacenza a Rimini: a subire danni le colture di pomodoro e mais nel Piacentino, di cereali nel Bolognese e di pesche nettarine in Romagna, spiega la Coldiretti.

Una donna è rimasta ferita invece a Milano Marittima, nel Ravennate, dove una tempesta di vento e pioggia in mattinata ha abbattuto diversi pini e segnali stradali. La donna è ricoverata, ma non sarebbe in pericolo. Chiuse alcune strade. E sempre nel Ravennate il maltempo della mattina ha provocato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.

