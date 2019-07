18 lug 2019 09:48

VIDEO! MANICOMIO CAPITALE: TUTTE LE STRADE DELLA FOLLIA PORTANO A ROMA - SI GETTA NELLA FONTANA DI TREVI VESTITO DA SENATORE ROMANO E ARRINGA LA FOLLA COME LESLIE NIELSEN IN “SPQR”. POI ARRIVA IL VIGILE E… – LA RAGGI PIGOLA: “TOLLERANZA ZERO. LE FONTANE DI ROMA NON SONO PISCINE” (LA MARINI LO SA?) - DAL BLITZ FUTURISTA DI GRAZIANO CECCHINI AI FURTI DI MONETINE DI “D’ARTAGNAN” FINO AI BAGNI E AI PEDILUVI DI DIVERSI TURISTI, TUTTI GLI SFREGI ALLA FONTANA PIU’ BELLA DI ROMA - VIDEO