VIDEO: IN MINNESOTA UNA BAMBINA DI 8 ANNI HA PICCHIATO CON UNA MAZZA DA BASEBALL UN LADRO, ARMATO, ENTRATO NEL NEGOZIO DI LIQUORI DI SUO PAPA' - IL CRIMINALE, 37 ANNI, VOLEVA SVALIGIARE LA BOTTEGA: HA CHIESTO L'INCASSO ALL'UOMO E QUELLO LO HA GETTATO A TERRA. MENTRE I DUE SI AZZUFFAVANO, LA BIMBA E' HA IMBRACCIATO LA MAZZA E HA COLPITO PIÙ VOLTE IL LADRO, FACENDOLO FUGGIRE...

Estratto da www.today.it

ragazzina mette in fuga un ladro 3

Una bambina di 8 anni ha picchiato con una mazza da baseball un ladro armato che era entrato nel negozio di liquori del padre. L'uomo stava chiudendo il suo negozio di liquori in Minnesota sabato sera quando un uomo, identificato dalla polizia come il 37enne Conchobhar Morrell, è entrato nel market con una pistola (poi risultata un modellino) chiedendo all'uomo di dargli l'incasso. Ma quando il ladro si è diretto tenendo in mano la pistola dietro il bancone dove si trovava la figlia di 8 anni, l'uomo ha placcato il ladro intimorito delle conseguenze per la piccola.

Come mostra il video di sorveglianza la bambina è uscita da dietro il bancone con una mazza da baseball e ha colpito Morrell più volte prima di scappare. L'uomo che ha tentato la rapina vestito con il gilet blu di Amazon per cui lavora come corriere, è ora in custodia e deve rispondere di tentata rapina. […]

ragazzina mette in fuga un ladro 1 ragazzina mette in fuga un ladro 4 ragazzina mette in fuga un ladro 2