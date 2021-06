24 giu 2021 18:36

VIDEO! – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL PALAZZO DI MIAMI CHE SI SBRICIOLA IN POCHI SECONDI – IL BILANCIO PROVVISORIO DEL CROLLO DI UN’ALA DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE DI 12 PIANI È DI UN MORTO, DECINE DI FERITI E OLTRE 50 DISPERSI. 35 PERSONE SONO STATE TRATTE IN SALVO DA SOTTO LE MACERIE, MA I SOCCORRITORI CONTINUANO A SCAVARE – ANCORA MISTERIOSE LE CAUSE DEL DISASTRO…