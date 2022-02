VIDEO! "UOMO DELLA MIA VITA" - NON C'E' SOLO MICHELE BRAVI TRA I FAN DI TANANAI. NONOSTANTE L'ULTIMO POSTO RIMEDIATO A SANREMO, I SOCIAL SONO INONDATI DI SUOI MEME, I SUOI CONCERTI SONO SOLD-OUT E LA SUA CANZONE E' TRA LE PIU' ASCOLTATE DI SPOTIFY - E GLI SCRIVE PURE UN'AMBASCIATRICE... - VIDEO

Chi l’ha detto che arrivare ultimi sia sempre un disastro? Che non sia così ne è la prova il cantante Tananai, di cui non si smette più di parlare. I social sono inondati dai suoi meme, dalle sue dichiarazioni e dalle sue foto. Tananai – che Open aveva già intervistato nel 2019 quando non era ancora così conosciuto – è arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 ma non si è mai dato per vinto. Anzi.

Ha dovuto cambiare le location dei suoi concerti a Milano e Roma per troppa richiesta, ha aumentato i suoi fan in pochissimi giorni e la sua canzone, Sesso occasionale, è tra le più ascoltate in Italia su Spotify. È lui il vincitore “morale” di questa edizione della kermesse musicale di Rai 1. Tananai, infatti, anziché disperarsi, quando è stato annunciato l’esito del voto (e lui si è piazzato all’ultimo posto), ha esultato insieme al suo team. Non era mai successo. Una reazione spontanea che ha lasciato tutti senza parole.

Classe 1995, ha vissuto a Cologno Monzese ed è riuscito nell’impresa impossibile di arrivare dietro persino alla criticatissima Ana Mena. Sul palco del Teatro Ariston, tra l’altro, non è andato tutto benissimo: la sua “prima” non è stata un grande successo. Troppe incertezze.

E dopo la fine della sua ultima esibizione ha detto: «Ci vediamo all’Eurovision, raga!». Era ironico: sapeva benissimo che mai sarebbe potuto arrivare primo al Festival di Sanremo. A rappresentare l’Italia all’Eurovision, infatti, andranno Mahmood e Blanco, i vincitori di questa edizione con la loro «Brividi».

Prima ironizza sull’Eurovision di San Marino – «Cos’è sta storia di San Marino raga», scrive su Twitter – poi su quello dell’Azerbaijan: «Mi dicono che l’Azerbaijan non ha ancora presentato un candidato per l’Eurovision». E pensare che Tananai ci ha visto lungo: Achille Lauro sarà davvero uno dei candidati in gara a «Una voce per San Marino» per contendersi il posto sul palco dell’Eurovision, rappresentando in quel caso il piccolo stato di 30 mila abitanti e non la sua Italia.

Ora, però, dopo il post ironico di Propaganda Live, per Tananai arriva addirittura l’invito dell’ambasciata svizzera. «Caro Tananai, ti aspetto in ambasciata per un’audizione e un duetto», scrive Monika Schmutz Kirgoz, ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino. Chissà che Tananai, alla fine, non riesca davvero a salire su quel palco. L’ha detto talmente tante volte che alla fine potrebbe riuscirci. Ma la speranza di andarci con l’Italia è chiaramente l’ultima a morire (ma di difficile realizzazione): «Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia», scrive.

