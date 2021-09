27 set 2021 15:00

VIENI FUORI PECHINO! LA CINA HA DECISO DI RIDURRE IL NUMERO DI ABORTI EFFETTUATI NON "PER SCOPI TERAPEUTICI" - IL PACCHETTO DI MISURE, CHE MIRA A MIGLIORARE "LA SALUTE RIPRODUTTIVA DELLE DONNE", FA PARTE DELLE POLITICHE PER INCORAGGIARE LE FAMIGLIE AD AVERE PIU' FIGLI - QUEST'ANNO PER LA PRIMA VOLTA IL TASSO DI NATALITA' NAZIONALE E' SCESO, E...