LA VILLE SENZA LUMIÈRE – AL PIANO DI “SOBRIETÀ ENERGETICA” LANCIATO DAL PRESIDENTE FRANCESE MACRON PER AFFRONTARE IL TAGLIO DI GAS RUSSO, LA SINDACA DI PARIGI ANNE HIDALGO HA RISPOSTO SPEGNENDO IN ANTICIPO LE LUCI DEI MONUMENTI. COSI' ORA A MEZZANOTTE LA TORRE EIFFEL RIMANE AL BUIO – PER IL “WALL STREET JOURNAL” SI TRATTA DI UNA MISURA SIMBOLICA CHE NON SERVIRÀ A MOLTO IN TERMINI PRATICI...

Articolo del “Wall Street Journal” dalla rassegna stampa estera di “Epr - Comunicazione”

I negozi di lusso di tutta la città stanno spegnendo le loro luci notturne, facendo sprofondare l'Avenue de Montaigne e altre zone rinomate per lo shopping serale in un buio quasi totale. I turisti si presentano ai monumenti per scattare foto a tarda notte, solo per trovare sagome cupe. Anche la Torre Eiffel, simbolo dell'ascesa della Francia come nazione industrializzata, si spegne in anticipo.

Le misure sono la risposta all'appello del Presidente francese Emmanuel Macron alla "sobrietà energetica". Il governo ha chiesto a comuni, famiglie e aziende di ridurre il consumo di energia del 10% in due anni per contrastare la decisione della Russia di tagliare il flusso di gas naturale verso l'Europa – scrive il WSJ.

Altri paesi del continente stanno apportando le proprie modifiche. Il governo italiano prevede di limitare il riscaldamento nelle case e nelle aziende. I Paesi Bassi invitano i residenti ad accorciare i tempi delle docce. La Finlandia sta incoraggiando la popolazione a ridurre il tempo trascorso sui dispositivi digitali. Anche i monumenti in Germania si stanno oscurando.

Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha recentemente dichiarato che quest'inverno indosserà il dolcevita per tenersi al caldo e risparmiare energia. Il giorno dopo, anche Macron è apparso in dolcevita.

Questi sforzi hanno spinto alcuni funzionari governativi a chiedersi se alcuni gesti siano giustificati o se non siano sufficienti a spostare l'ago della bilancia nella crisi energetica europea.

"Sobrietà non significa smettere di vivere, lavorare e ricevere turisti. Sobrietà è fare i risparmi più sensati in termini di consumo energetico", ha dichiarato il ministro dell'Energia di Macron, Agnès Pannier-Runacher, al canale televisivo BFM. Spegnere le luci dei monumenti, ha aggiunto, "non è probabilmente la più grande fonte di risparmio energetico".

Parigi non ha stimato il risparmio energetico derivante dal solo oscuramento delle luci. È una delle misure che la città prevede di adottare per ridurre l'utilizzo di energia di circa l'8%, compresi i piani per abbassare i termostati negli edifici. Il sindaco Anne Hidalgo ha dichiarato che i monumenti oscurati inviano un segnale ai residenti: anche loro devono risparmiare energia. "Dobbiamo smettere di credere che le persone siano attratte solo dalla luce", ha dichiarato il vicesindaco di Parigi Emmanuel Gregoire. "Le persone non sono zanzare".

L'Unione Europea ha raccomandato ai Paesi di ridurre volontariamente il consumo di gas del 15%. Quelli che dipendono fortemente dal gas naturale russo, tra cui la Germania e l'Italia, potrebbero doverlo ridurre ancora di più. L'obiettivo, proposto dall'esecutivo dell'UE, potrebbe diventare obbligatorio in caso di emergenza, con alcune eccezioni.

L'eventuale esaurimento del gas naturale da parte dei Paesi quest'inverno dipenderà da molti fattori, tra cui l'efficacia delle imprese e dei governi nell'accumulare il combustibile, nel ridurre i consumi e nel diversificare le forniture. Dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche. Un inverno lungo e rigido aumenterebbe la domanda di gas per il riscaldamento e potrebbe indurre i governi a razionare il gas.

La Francia ha svelato il suo piano di 50 pagine per il risparmio energetico durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di nove ministri del governo ed è durata più di tre ore. Il governo è uno dei principali consumatori di energia in Francia, e le misure comprendono il taglio dell'acqua calda nei bagni degli edifici pubblici e la limitazione del riscaldamento a 18 gradi in tutti gli edifici pubblici, compresi i tribunali e i musei pubblici.

I ministri hanno dichiarato che i veicoli ufficiali dovranno ridurre la loro velocità per risparmiare energia. Secondo il rapporto, guidare a circa 68 miglia all'ora anziché a 80 miglia all'ora in autostrada riduce il consumo di carburante di un quinto.

Le misure invitano i francesi a fare una serie di cambiamenti a casa: utilizzare elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici solo al di fuori delle ore di maggior consumo, scollegare computer e TV non utilizzati e fare docce più brevi.

Il governo ha anche suggerito alle aziende di chiedere ai dipendenti di lavorare da casa in determinati giorni, permettendo agli uffici di rimanere chiusi per risparmiare energia. La federazione nazionale dei datori di lavoro Medef ha respinto qualsiasi proposta di aumentare il lavoro da casa.

Il rapporto della Francia afferma che l'illuminazione pubblica è il secondo più grande consumatore di energia per i comuni dopo la regolazione della temperatura degli edifici, e rappresenta il 31% della loro spesa elettrica. Anche la città mediterranea di Nizza ha fissato l'obiettivo di ridurre il consumo energetico di un decimo quest'inverno, in parte spegnendo le facciate dei musei e tutta l'illuminazione decorativa della città tra le 23 e le 5 del mattino.

"Pubblicheremo ogni settimana i nostri consumi di elettricità e gas", ha dichiarato il primo ministro Elisabeth Borne. "In base a questo e alle condizioni meteorologiche, vedremo se avremo realizzato i risparmi energetici necessari".

Il taglio del gas russo ha già portato alla chiusura di fabbriche in tutta Europa, minacciando l'economia della regione, che dipende più degli Stati Uniti da acciaierie, produttori chimici e case automobilistiche. I governi sperano che la ricerca di risparmi incrementali, come lo spegnimento delle luci nei luoghi di interesse, sia sufficiente per superare l'inverno.

A Parigi, dove il turismo rappresenta una fetta importante dell'economia, la nuova sobrietà è particolarmente visibile grazie alla quantità e al potere delle star delle sue attrazioni. Gli esterni ornamentali delle strutture di proprietà della città sono ora spenti alle 22.00, compresa la gotica Tour Saint-Jacques, la facciata ad arco del Petit Palais e il gigantesco Hôtel de Ville, o municipio. Anche la Reggia di Versailles, simbolo dell'eccesso nella Francia prerivoluzionaria, sta facendo lo stesso.

Le luci della Torre Eiffel si spengono due ore prima, alle 23.45, quando il monumento chiude ai turisti. Secondo la società che gestisce il monumento, l'accensione delle centinaia di luci rappresenta tradizionalmente circa il 4% del suo consumo energetico.

Recentemente, Asia Willis, pubblicista cinematografica e televisiva di Los Angeles, ha scoperto con sorpresa che la piramide di vetro del museo del Louvre aveva perso il suo splendore da gioiello. La struttura - solitamente illuminata dall'interno fino a tarda notte, a punteggiare il cortile dell'ex palazzo reale - era diventata un vuoto. "Sono molto triste", ha detto la signora Willis. "È davvero un peccato che sia buio. È ancora una vista molto bella, ma vorrei che le luci fossero accese. Adoro l'architettura. È un'occasione persa. La città è frequentata da così tanti turisti, soprattutto questo museo".

Parigi è stata chiamata la Città della Luce nel XVII secolo, quando il capo della polizia cercò di migliorare la sicurezza notturna installando migliaia di lanterne e torce. Due secoli dopo, la città divenne leader nell'elettrificazione urbana.

La Francia è solitamente un esportatore netto di elettricità. Ma la perdita di gas russo e i problemi tecnici della sua flotta di centrali nucleari hanno costretto il Paese a importare elettricità- EDF SA, il più grande proprietario di centrali nucleari al mondo, è fondamentale per l'approvvigionamento energetico dell'Europa. Un'imprevista corrosione dei sistemi di raffreddamento dei suoi reattori nucleari in Francia e la manutenzione hanno messo fuori uso più della metà dei suoi 56 reattori. I problemi hanno fatto sì che la produzione nucleare francese abbia raggiunto il minimo da 30 anni a questa parte.

Hervé Laporte, 55 anni, che gestisce una piccola impresa di lavaggio a secco a Parigi, ha dichiarato di aver cercato di risparmiare energia. "Quando si è una piccola impresa, la spesa energetica è ben visibile nel bilancio di fine anno", ha detto. Con i costi energetici elevati e la lentezza degli affari, ha dovuto apportare dei cambiamenti. Ha indicato una macchina che stira i vestiti automaticamente. "È passato un anno da quando l'ho accesa. Consuma molti watt", ha detto. Ha definito lo spegnimento delle luci dei monumenti di Parigi "una cosa da poco".

"Se ci si guarda intorno, gli uffici sono illuminati, probabilmente con vecchie lampadine che consumano molta energia", ha detto. "È tutta una questione di pubbliche relazioni. Se la Torre Eiffel si oscura, ai parigini non importa nulla. Ci sono risparmi seri da trovare". Nel quartiere dello shopping del "triangolo d'oro" di Parigi, le boutique di proprietà di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ora spengono le luci tra le 22.00 e le 7.00, una delle misure che l'azienda ha adottato per risparmiare energia. Tradizionalmente i negozi di lusso tengono le luci accese fino a tarda notte, consentendo alle vetrine di fungere essenzialmente da cartelloni pubblicitari.

LVMH ha incontrato alcune difficoltà tecniche nell'assicurarsi che le sue decine di marchi, tra cui Dior e Tiffany, spegnessero le luci nei loro negozi prima, ha detto Hélène Valade, direttore dello sviluppo ambientale di LVMH. Una sfida, ha detto, è che il gruppo del lusso non aveva il controllo su quando spegnere le luci in alcuni dei suoi negozi, perché non sempre è proprietario degli edifici.

L'azienda si sta ora assicurando che i suoi oltre 500 negozi in Francia siano dotati di contatori elettrici per avere un migliore controllo sull'uso dell'energia, ha detto Valade. Il conglomerato estenderà le sue nuove misure di risparmio energetico a tutta l'Europa nel mese di novembre, e successivamente al resto del mondo.

Altre restrizioni sono in arrivo con l'avvicinarsi del Natale. Gli Champs-Elysées, il viale più famoso della città, quest'anno saranno illuminati a festa per sei settimane, invece delle sette degli anni precedenti. Il comitato degli Champs-Elysées ha inoltre chiesto che tutte le boutique, le vetrine e gli schermi del viale spengano le luci dopo le 22.00 a partire dal 15 ottobre, ad eccezione dei ristoranti e dei cinema.

Romain Tang Thaï Sen, 20 anni, stava passeggiando per Parigi con un amico di recente. La Torre Eiffel oscurata era una dichiarazione, ha detto, per le persone che si trovano ben oltre i confini della città. "Spegnere le luci", ha detto, "sono valori che dobbiamo diffondere in tutto il mondo".

