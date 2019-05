22 mag 2019 19:20

VIOLENZA CAPITALE - UNA 21ENNE ETIOPE DENUNCIA DI ESSERE STATA STUPRATA DA 3 PERSONE FUORI DA UN LOCALE: GLI ABUSI NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA IN UN RIPOSTIGLIO ALL'ESTERNO DI UNA DISCOTECA NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO - LA RAGAZZA SI E' PRESENTATA IN LACRIME IN UN LOCALE PER CHIEDERE AIUTO - IL PM: "VIOLENZA DI GRUPPO"