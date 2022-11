VIPERETTA UNCHAINED - MASSIMO FERRERO È USCITO DALL'OSPEDALE, DOVE ERA SOTTO OSSERVAZIONE PER ALCUNI PROBLEMI - APPENA DIMESSO, "VIPERETTA" HA FATTO IL SOLITO SHOW TRA BATTUTE E GAG: "E VAI, ORA POSSO ANDARMENE A CASA E VEDERE I MONDIALI IN TELEVISIONE” - I TIFOSI DELLA SAMPDORIA CONTINUANO A CONTESTARLO…

Francesco Balzani per www.leggo.it

massimo ferrero dimesso dall ospedale 8

Esattamente un mese fa era stato “invitato” dai tifosi doriani ad abbandonare Marassi. Ora Massimo Ferrero torna a far parlare di sé. Il vulcanico Viperetta, legato ancora alla Samp tramite la figlia Vanessa, azionista di maggioranza del club, è stato beccato dal re dei paparazzi Rino Barillari a piazza San Lorenzo in Lucina a Roma.

Il vulcanico Viperetta, appena uscito dall’ospedale dove era sotto osservazioni per alcuni problemi, ha fatto il solito show tra battute e gag. “E vai, ora posso andarmene a casa e vedere i Mondiali in televisione”, ha detto Ferrero che negli scorsi giorni si era detto disponibile a riprendere in mano la Samp per condurla alla salvezza.

massimo ferrero dimesso dall ospedale 7

Una proposta poco gradita dall’attuale presidente Lanna e dai tifosi che hanno indetto una manifestazione di protesta per il 26 novembre sotto la gradinata nord di Marassi. Ferrero, arrestato nel dicembre scorso per bancarotta nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola, magari non ritroverà la Samp. Ma vedendo le foto ha ritrovato il sorriso e la voglia di scherzare. O magari quella non l’ha persa mai.

massimo ferrero dimesso dall ospedale 6 massimo ferrero dimesso dall ospedale 1 TIFOSI SAMPDORIA CONTRO MASSIMO FERRERO massimo ferrero dimesso dall ospedale 2 massimo ferrero dimesso dall ospedale 3 massimo ferrero dimesso dall ospedale 4 massimo ferrero dimesso dall ospedale 5 massimo ferrero dimesso dall ospedale 9