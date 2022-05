DA VIRGINIA RAGGI A GUALTIERI LE BUONE ABITUDINI A ROMA NON CAMBIANO: I BUS CHE VANNO A FUOCO – STAVOLTA LE FIAMME HANNO AVVOLTO UN MEZZO SULLA SALARIA E IL ROGO HA DANNEGGIATO DUE AUTO IN SOSTA - DALL'INIZIO DELL'ANNO SONO CINQUE I VEICOLI FINITI FLAMBÉ - IL COMUNE HA DECISO DI DISMETTERE 450 VECCHI AUTOBUS OGGI IN FORZA NELLA FLOTTA DI ATAC, SOPRATTUTTO PER EVITARE NUOVI INCIDENTI: SONO MEZZI IMMATRICOLATI TRA IL 2001 E IL 2005, ALTAMENTE INQUINANTI (EURO 1 E EURO 2)

Emiliano Bernardini per “il Messaggero”

ROMA - AUTOBUS IN FIAMME SULLA SALARIA

Il fumo, un forte odore di bruciato e poi le fiamme. E' successo tutto molto rapidamente ieri mattina su un autobus della linea Roma Tpl. L'autista, mentre viaggiava su via Salaria appena si è accorto di quello che stava accadendo ha immediatamente accostato la vettura numero 039 sul lato della carreggiata e ha provato a spegnere le fiamme. Invano.

Il mezzo (breda diesel con più di dieci anni di servizio), in pochi minuti, è stato avvolto dalle fiamme sulla via Salaria nel tratto che passa dentro il quartiere di Settebagni, all'altezza del civico 1495.

roberto gualtieri foto mezzelani gmt 157

Le fiamme hanno danneggiato anche due auto che erano in sosta a bordo marciapiede dove il bus si è fermato. A quel punto il conducente è stato costretto dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del III gruppo Nomentano per la gestione del traffico. Mentre le forze dell'ordine hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza. Proseguono intanto gli accertamenti per risalire ai motivi che hanno dato origine alle fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito (c'era un solo passeggero a bordo) o intossicato ma poteva andare molto peggio.

virginia raggi

Il fatto che le fiamme hanno colpito anche due macchine parcheggiate a bordo strada ha fatto salire il livello d'allarme. Dall'inizio dell'anno sono cinque i mezzi, tra quelli Tpl e Atac, andati a fuoco.

LA STRATEGIA Intanto il Comune ha deciso di dismettere 450 vecchi autobus oggi in forza nella flotta di Atac, soprattutto per evitare nuovi incidenti e polemiche. Parliamo di mezzi immatricolati tra il 2001 e il 2005, altamente inquinanti (Euro 1 e Euro 2). Che la municipalizzata avrebbe dovuto dismettere già lo scorso anno, salvo poi traccheggiare, anche perché c'era necessità di più mezzi per il Covid.

BUS IN FIAMME piazza pio XI

Ma l'operazione potrebbe risultare complicata. Intanto perché quest' anno la municipalizzata dovrebbe acquisire circa 200 nuovi bus. Meno della metà delle 450 da sostituire. Queste vetture, poi, in teoria dovrebbero essere già a riposo, in realtà sono utilizzate come muletti: messe in strada in caso di guasti di altri bus oppure nei giorni dove è maggiore la domanda degli utenti. In media fanno comunque tra i 20 e i 30mila chilometri all'anno.

atac bus 19 in fiamme 4

SCADENZE Intanto stanno per scadere alcune delle prescrizioni stilate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Mario Dovinola che l'Atac dovrà rispettare affinché vengano chiusi i fascicoli sui tanti casi di flambus ed evitare procedimenti nei confronti dei vertici di Atac. Altre, invece, come l'aggiornamento dei mezzi, l'azienda ha 120 giorni. Tempi stretti, anche perché le perizie hanno verificato che la maggior parte degli autobus è andata a fuoco tra maggio e agosto.

Si parte «dal miglioramento degli interventi di manutenzione programmata e correttiva», affidati sempre ad aziende esterne che, spesso avevano controllato i mezzi prima degli incendi, per questo i pm prevedono anche il «controllo puntuale» degli interventi resi dalle ditte. Il pm chiede verifiche e la sostituzione di componenti invecchiati precocemente e «L'allestimento di tutti i nuovi autobus con sistemi di spegnimento incendi dell'ultima generazione», fino al rinnovo del parco veicoli, che nel 2018 aveva un'età media di 11,6 anni e, alla fine del 2019 di circa 10,4 anni. Inoltre dovranno essere messi in regola anche i depositi.

bus in fiamme 8