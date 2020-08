IL VIRUS DEGLI ALTRI - I CASI DI CORONAVIRUS A LIVELLO MONDIALE HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 19 MILIONI - NEGLI USA 2 MILA MORTI IN 24 ORE E I DECESSI SUPERANO QUOTA 160 MILA - IN AFRICA UN MILIONE DI POSITIVI MENTRE IN INDIA SONO IL DOPPIO, CON 40 MILA MORTI - AUMENTI RECORD DI CASI IN ARGENTINA E COLOMBIA - IN MESSICO 50 MILA MORTI - BOOM DI CASI E 294 FOCOLAI, LA FRANCIA SI RIMETTE LA MASCHERINA…

CORONAVIRUS: OLTRE 19 MILIONI DI CASI NEL MONDO

coronavirus controlli in africa

(ANSA-AFP) - ROMA, 7 AGO - I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni. E' quanto indica un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Attualmente i contagi confermati nel mondo sono almeno 19.000.553, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro casi su 10 si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, ovvero i Paesi più colpiti dalla pandemia rispettivamente con 4.870.367 casi (159.864 morti) e 2.912.212 casi (98.493 morti). La regione con il maggior numero di infezioni è l'America Latina (inclusi i Caraibi) con oltre 5.292.000 casi, di cui 211.732 decessi. Seguono il Canada e gli Usa con 4.988.928 contagi (168.868 morti) e l'Europa (3.289.249, 212.155). Come è noto, l'Africa ha superato questa sera il milione di casi.

CORONAVIRUS: AFP, CASI IN AFRICA SUPERANO IL MILIONE

tamponi negli usa

(ANSA-AFP) - I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione, secondo un conteggio della Afp. Il Sudafrica è il paese più colpito dalla pandemia nel continente, con 538.184 casi ufficiali, 8307 dei quali aggiunti oggi, e 9604 decessi (un aumento giornaliero di 306 morti). L'Egitto registra circa 95.000 casi ela Nigeria circa 45.000.

CORONAVIRUS: INDIA, I CASI SUPERANO QUOTA 2 MILIONI

tamponi negli usa 1

(ANSA-AFP) - Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 60.000, che hanno portato il totale a 2,03 milioni di infezioni. Allo stesso tempo, vi sono stati circa altri 900 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 41.585 vittime.

CORONAVIRUS: INDIA, I MORTI SUPERANO QUOTA 40MILA

(ANSA) - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in India ha superato la soglia dei 40.000: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana, il Paese registra ad oggi 40.699 decessi a fronte di 1.964.536 contagi.

coronavirus india 5

CORONAVIRUS: USA, ALTRI 2.000 MORTI IN 24 ORE

(ANSA) - Negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

CORONAVIRUS: USA, BILANCIO MORTI SUPERA QUOTA 160MILA

(ANSA) - Il bilancio dei morti provocati dal coronaviurs negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 160mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 160.090 a fronte di 4.881.974 casi confermati. Dall'inizio della pandemia negli Usa sono guarite 1.598.624 persone.

CORONAVIRUS: AUMENTI RECORD DI CASI IN ARGENTINA E COLOMBIA

coronavirus india 6

(ANSA) - L'Argentina e la Colombia hanno registrato nelle ultime 24 ore aumenti record dei casi di coronavirus: lo hanno reso noto i ministeri della Sanità dei due Paesi, secondo quanto riporta la Cnn. In Argentina sono stati rilevati ieri un record di 7.513 nuovi contagi, un dato che porta il bilancio complessivo delle infezioni a quota 228.195. Allo stesso tempo, in Colombia i nuovi casi sono stati almeno 11.996, un ennesimo record giornaliero che porta il totale a quota 357.710. In Colombia il bilancio dei decessi è salito a quota 11.939 (+315), mentre in Argentina finora sono morte 4.251 a causa del virus.

CORONAVIRUS: MESSICO,BILANCIO MORTI OLTRE QUOTA 50MILA

(ANSA) - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Messico ha superato quota 50mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 50.517 a fronte di 462.690 casi confermati. Dall'inizio della pandemia sono guarite in Messico 361.764 persone.

coronavirus messico

CORONAVIRUS: GIAPPONE, 1.490 NUOVI CASI IN 24 ORE

(ANSA) - Il Giappone ha registrato ieri 1.490 nuovi casi di coronavirus, il secondo aumento giornaliero più alto dall'inizio della pandemia che porta il totale dei contagi nel Paese a quota 44.527. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Ieri, inoltre, è stato il decimo giorno consecutivo con oltre 900 casi. Allo stesso tempo, sono stati registrati altri sette decessi, che portano il totale delle vittime a quota 1.046.

FRANCIA, BOOM DI CASI E 294 FOCOLAI ANCHE PARIGI RIMETTE LA MASCHERINA

Elisabetta Rosaspina per il “Corriere della Sera”

Tolosa, Tours, Blois e nei prossimi Parigi: in diverse città la Francia si rimette, volente o nolente, la mascherina anche all'aperto. Con 1.604 nuovi casi di contagio da coronavirus in 24 ore, il Paese retrocede all'andamento di maggio quando i francesi avevano appena iniziato a far capolino dal lockdown . Dei 294 focolai attivi contabilizzati, 19 sono stati scoperti nelle ultime 24 ore.

coronavirus francia – con la mascherina davanti alla torre eiffel

La regione di Parigi, Ile de France, gli Hauts-de-France, a nord, e la Provenza-Costa Azzurra, al sud, comprendono (assieme alla Guyana francese, territorio d'oltremare) il 70% dei ricoverati in rianimazione. La Francia ha già pagato un pesante tributo di 30.305 morti alla pandemia, con quasi ventimila decessi negli ospedali e oltre diecimila nelle residenze per anziani, e il bilancio provvisorio è di oltre 194 mila infettati dall'inizio della pandemia. Ma il barometro dei contagi segna ancora cattivo tempo: «Stiamo constatando un aumento delle chiamate al pronto soccorso» ha avvertito, in un'intervista al quotidiano Sud-Ouest , Olivier Véran, ministro della Sanità nel governo di Jean Castex.

La mascherina non è «un totem d'immunità», ha detto Véran, ma lo stesso presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha esortato la popolazione a non abbassarla, anche se la Francia sta per essere investita da un'ondata di caldo, con punte di oltre 40 gradi. La neo riconfermata sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, intende introdurre a giorni l'obbligo di mascherina per tutti nei luoghi all'aperto più frequentati: i quai lungo Senna, le passeggiate ai bordi del Canale Saint-Martin, le vie commerciali, i mercati all'aperto e anche i parchi e i giardini, oltre alle zone turistiche dove si formano code per l'accesso ai musei e ai monumenti. Per il Consiglio scientifico che orienta il governo all'ora delle decisioni, «l'equilibrio è fragile e possiamo precipitare in ogni momento.

coronavirus obbligo di mascherina a biarritz, in francia

Il futuro dell'epidemia a breve termine è in gran parte nelle mani dei cittadini». Senza nascondersi che «una seconda ondata in autunno o in inverno è altamente probabile». Il ministero dell'Istruzione superiore ha diffuso ieri una nota assicurando che le università riapriranno regolarmente in settembre, ma agli studenti sarà «fortemente raccomandato» di portare la mascherina in aula. Parigi rafforza la vigilanza anche ai confini con la Spagna e sconsiglia i viaggi in Aragona dove la situazione stenta a stabilizzarsi.

coronavirus fase due a parigi 6

I nuovi casi spagnoli di Covid 19 sono di poco inferiori a quelli francesi, 1.683: la comunità autonoma d'Aragona è la più colpita (393 nuovi malati), seguita dai Paesi Baschi dove, con 322 contagi supplementari in un giorno, le statistiche si riavvicinano a quelle del mese di aprile. La responsabile della Sanità basca,Nekane Murga, è convinta che la seconda ondata sia già in corso ed esclude che si possa tornare alla «nuova normalità» dichiarata dal governo centrale. Una zona rossa è stata ristabilita in Castiglia e Leon, attorno ai 32.000 abitanti di Aranda de Duero che tornano alla fase 1: per i prossimi 14 giorni potranno uscire e entrare nei confini comunali solo per motivi di salute, di lavoro o di forza maggiore.