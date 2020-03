IL VIRUS DEGLI ALTRI – ACCELERA IL CONTAGIO IN GERMANIA: I NUOVI CASI SONO AUMENTATI DI QUASI 5MILA IN UN GIORNO, LE VITTIME 198 – IN BOLIVIA SI PUÒ USCIRE UNA VOLTA SOLA A SETTIMANA E IN VIETNAM CHI TORNA IN PATRIA VIENE MANDATO IN ‘CAMPI DI QUARANTENA’ – IL GOVERNO FINLANDESE ISOLA TUTTA LA REGIONE DELLA CAPITALE HELSINKI, DOVE SI TROVA PIÙ DELLA METÀ DEGLI 880 CASI DI COVID-19 DEL PAESE

Da www.ilsole24ore.com

Germania, accelera il contagio: quasi +5mila in un giorno, 198 vittime

angela merkel starnutisce 1

Sono saliti a 36.508 i casi positivi da coronavirus in Germania, stando al Robert Koch Institut, e cioè 4954 più del giorno precedente. I dati sono aggiornati alla mezzanotte di oggi. Le vittime sono 198. Per l'Università John Hopkins, i contagi sono invece 37.323 e le vittime e i morti 206.

Bolivia, stato di emergenza sanitaria in Bolivia: si esce una volta a settimana

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha dichiarato ieri sera uno stato di emergenza sanitaria che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce il portale di notizie Erbol. La misura, ha indicato Anez, motivata dal poco rispetto da parte della popolazione della quarantena disposta dalle autorità sanitarie, rimarrà in vigore fino al prossimo 15 aprile. Ieri sera erano stati ufficializzati sette nuovi contagi, con un totale generale salito a quota 39.

seehofer rifiuta la stretta di mano di merkel

La più severa delle misure: i boliviani, fra i 18 ed i 65 anni, potranno uscire di casa una volta la settimana, da lunedì a venerdì e fra le 8 e le 12, per provvedere agli acquisti dei generi di prima necessità, alimentari e medicine, in una rotazione regolata dall'ultimo numero del documento di identità. Sabato e domenica proibita ogni uscita da casa. Stop alla circolazione dei veicoli pubblici e privati, con l'eccezione di quelli delle forze di sicurezza e della sanità, ed un inasprimento delle multe per i trasgressori.

coronavirus vietnam 4

Finlandia, isolata la regione attorno a Helsinki

Il governo finlandese ha deciso di isolare tutta la regione attorno alla capitale Helsinki per contenere la diffusione del coronavirus. Lo scrive il Guardian. Oltre la metà degli 880 casi di Covid-19 in Finlandia si trovano in questa zona. La decisione è stata presa dopo che il direttore generale dell'Istituto della Sanità, Markku Tervahauta, ha ammesso che il numero di contagi potrebbe aumentare di 30 volte.

coronavirus vietnam 3

Il Vietnam organizza campi di quarantena per chi torna in patria

Il Vietnam ha mandato decine di migliaia di persone in campi di quarantena. Come scrive Reuters, la minaccia viene dall’estero: i vietnamiti in quarantena sono tutti coloro che fuggono dal virus che si propaga in Europa e Stati Uniti e per questo tornano in patria.

putin visita ospedale pazienti covid19 9

Olanda verso la recessione per la prima volta dal 2013

L'economia olandese entrerà nella sua prima recessione dal 2013 quest'anno, poiché l'epidemia di coronavirus sta paralizzando la produzione e la domanda, fa aumentare la disoccupazione e peggiora le finanze pubbliche. Lo ha detto il principale consulente economico del governo dei Paesi bassi, il CPB, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Il premier Rutte ha propugnato finora il “lockdown intelligente”, scuole chiuse, esami di fine anno annullati, distanza tra persone ma non chiusure, un sistema che sta implementando e vuole continuare a lasciare in vigore fino al primo giugno.

Mosca, chiusi ristoranti, bar e tutti i negozi tranne farmacie e alimentari

coronavirus vietnam 1

Mosca chiuderà tutti i negozi ad eccezione di farmacie e negozi di alimentari. Lo ha annunciato il sindaco della città Sergei Sobyanin. Questa misura, che comprende anche la chiusura di ristoranti, caffè e bar, durerà dal 28 marzo al 5 aprile, ha affermato Sobyanin in una nota.

Cina: le importazioni soffrono a causa della pandemia globale

xi jinping a wuhan 6

Le importazioni cinesi di prodotti come macchinari elettrici, mezzi di trasporto, energia e prodotti chimici sono state influenzate negativamente dalla diffusione globale dell'epidemia di coronavirus, secondo quanto riferito dal ministero del commercio cinese. Durante un briefing settimanale online, i funzionari del ministero hanno anche affermato che la Cina incoraggerà i governi locali a implementare misure a sostegno delle vendite di auto e di altri veicoli che utilizzano energie alternative. Inoltre, hanno sottolineato, la Cina cercherà di ampliare le importazioni in settori quali energia e agricoltura.

principe carlo e la regina

Sanità Uk: «Il principe Carlo non ha saltato la coda per il test»

Il principe Carlo, che ha il coronavirus, non ha saltato la fila per un test: lo ha fatto semplicemente perché i suoi sintomi e le sue condizioni soddisfacevano i criteri. Charles è risultato positivo per il coronavirus all'inizio di questa settimana ma è in buona salute e ora si è auto-isolato in Scozia con sintomi lievi. Quando è stato chiesto perché l'erede al trono britannico ha avuto un test mentre milioni di operatori sanitari in prima linea non lo hanno fatto, il ministro aggiunto della Sanità britannico, Edward Argar, ha dichiarato: «I suoi sintomi, le sue condizioni, soddisfacevano quei criteri. Il Principe di Galles non ha saltato la coda», ha detto Argar.

Tokyo, oltre 45 infezioni in più nelle ultime 24 ore

bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena 1

Tokyo ha riferito di oltre 40 nuovi casi di infezioni -oggi oltre 45- da coronavirus per il secondo giorno consecutivo, secondo quanto riferito da Jiji News. Nella giornata di ieri il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha tenuto una conferenza stampa di emergenza per avvertire del rischio di un aumento esplosivo delle infezioni, chiedendo ai residenti di evitare uscite non essenziali fino al 12 aprile. La città è diventata il centro dell'epidemia di coronavirus in Giappone, con oltre 250 casi.

Australia, due navi da crociera allontanate dalle acque territoriali

ricerca in cina contro il coronavirus

In Australia a due navi da crociera è stato ordinato di lasciare le acque territoriali, dopo che una nave di linea attraccata nel porto di Sydney la scorsa settimana era diventata la principale fonte di infezione per l'epidemia di coronavirus nel paese. Infatti, pur rimanendo ben al di sotto dei livelli osservati in altre parti del mondo, il numero di casi in Australia sta iniziando a salire, arrivando a quasi 2.800 infezioni e 12 decessi a livello nazionale. Le navi da crociera sono diventate un punto di contagio dopo che 147 dei 2.700 passeggeri a cui era stato permesso di sbarcare dalla nave da crociera Ruby Princess di Carnival sono stati trovati positivi al Covid-19.

operatori con equipaggiamento protettivo disinfettano la metro a seul

L’economia francese viaggia al 65% rispetto al normale

L'attività economica francese e la spesa delle famiglie si attestano a circa il 65% dei livelli normali a causa dell'epidemia di coronavirus, ha riferito l'agenzia statistica Insee. L’agenzia ha dato il primo quadro dell'impatto del blocco a livello nazionale quando ha pubblicato il suo indice mensile di fiducia delle imprese, che ha visto la caduta più ripida fin dal 1980, scendendo a 95 punti da 105 punti a febbraio.