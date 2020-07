IL VIRUS DEGLI ALTRI – ALTRI 1.600 MORTI NEGLI USA, È IL NUMERO PIÙ ALTO DA DUE MESI E MEZZO. NUOVO RECORD DI DECESSI ANCHE IN IRAN: 235 - IN SPAGNA IERI CI SONO STATE 905 NUOVE INFEZIONI, A MADRID SARÀ OBBLIGATORIA LA MASCHERINA SEMPRE E OVUNQUE NEGLI SPAZI PUBBLICI - ALTRI 68 NUOVI CASI IN CINA, SOLO QUATTRO SONO IMPORTATI. ISRAELE SCHIERA L’ESERCITO…

1 – CORONAVIRUS, ALTRI 1.600 MORTI NEGLI USA

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero piu' alto da due mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

2 – CORONAVIRUS:ISRAELE, PER STRONCARE CONTAGI IN CAMPO ESERCITO

(ANSA) - TEL AVIV, 28 LUG - L'incarico di spezzare in tempi ristretti la catena dei contagi è stato affidato all'esercito, in quanto il ministero della sanità ha dimostrato di non essere all'altezza di quel compito: lo ha annunciato il Commissario per la lotta al coronavirus prof.

Ronni Gamzu nel presentare oggi alla Nazione un nuovo piano di emergenza "Il tempo stringe, occorre essere rapidi" ha aggiunto, mentre negli ultimi tempi in Israele si registrano fino a duemila contagi al giorno. Secondo Gamzu l'esercito è in grado di organizzarsi nelle prossime due settimane ed i primi effetti del suo nuovo assetto dovrebbero essere avvertiti nelle due settimane successive.

Gamzu ha avvertito che questi sforzi resteranno tuttavia senza l'esito sperato se il pubblico israeliano non manterrà la necessaria disciplina. Solo il 70 per cento mettono mascherine, ha detto, e solo il 50 per cento rispettano il distanziamento sociale. Queste percentuali, ha aggiunto, "devono assolutamente salire". Gamzu ha rilevato che negli ultimi tempi "è calata la fiducia del pubblico". Di conseguenza le autorità accresceranno ora la divulgazione delle informazioni. (ANSA).

3 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

Il ministero della Salute spagnolo ha segnalato 905 nuove infezioni nel paese nelle ultime 24 ore. Di questi nuovi casi, 357 sono in Aragona, 147 a Madrid e 126 in Catalogna. Il governo tedesco ha sconsigliato i viaggi non essenziali in queste tre regioni della Spagna.

Da domani a Madrid sarà obbligatorio indossare la mascherina sempre e ovunque negli spazi pubblici. L’ha annunciato la presidente de la Comunidad della capitale spagnola Isabel Díaz Ayuso. Non saranno più permessi assembramenti di oltre dieci persone e i locali dovranno chiudere entro l’una di notte. Il governo della Comunità di Madrid ha inoltre annunciato l’introduzione della Cartilla Covid, un passaporto sanitario che permetterà di identificare chi ha avuto la malattia ed è poi guarito.

Dopo i 61 nuovi casi di Covid-19 registrati domenica, la Cina ne ha registrati altri 68 lunedì. I contagi a trasmissione locale sono stati 64: 57 nello Xinjiang, sei nel Liaoning e uno a Pechino, dove non si registravano infezioni da 21 giorni. I quattro casi residui sono stati classificati come importati.

Per dodici ore Twitter ha tolto la possibilità di accesso a Donald Trump Jr per aver fatto disinformazione sul Covid e violato così la policy del social network. Il figlio maggiore del presidente statunitense aveva postato un video in cui alcuni medici parlano dell’uso dell’idrossiclorochina, antimalarico tuttora in corso di sperimentazione utilizzato contro Sars-Cov-2.

Sono 4.280.135 i casi di coronavirus registrati negli Usa.

In Iran è stato registrato un nuovo record giornaliero di morti per coronavirus: 235. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 2.667, per un totale di 296.273.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato di aver contratto il Covid-19. Visitando una caserma, si è scusato per la voce alterata e ha detto: «La cosa più sorprendente è che oggi incontrate una persona che ha superato il coronavirus restando in piedi. Senza sintomi. Ieri i medici sono arrivati a questa conclusione». Il regime bielorusso è stato criticato per aver ignorato l’emergenza coronavirus, scegliendo di non imporre misure di prevenzione o distanziamento.

In Gran Bretagna un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus. È primo caso confermato d’infezione in un animale nel Regno Unito e dovrebbe essere stato contaminato dal proprietario. Entrambi ora sono guariti.

In Marocco la chiusura di otto città, tra cui Tangeri, Casablanca, Fes, Rabat, Meknes e Marrakech, ha creato un fuggi fuggi generale. Strade, ferrovie e aeroporti presi d’assalto da migliaia di persone che hanno cercato di ricongiungersi con le proprie famiglie soprattutto in vista della festa dell’id al Adha, una delle più sentite ricorrenze religiose musulmane che inizierà venerdì. «In meno di 12 ore più di 325 mila automobili si sono riversate sulle principali arterie del paese. In media, i principali caselli autostradali hanno quadruplicato i passaggi medi giornalieri» [Sole]. Il Marocco ha superato i 21 mila contagi. Ieri si sono contati 500 nuovi casi e 11 morti.