IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN BELGIO I MEDICI DEVONO ANDARE A LAVORARE ANCHE SE POSITIVI AL CORONAVIRUS! SUCCEDE A LIEGI, DOVE NON CI SONO PIÙ DOTTORI PER FAR FRONTE ALL’IMPENNATA DI CASI - NEL REGNO UNITO OGGI CI SONO STATI ALTRI 20.890 CASI - ANCHE LA GERMANIA VA VERSO UN LOCKDOWN PARZIALE CON CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI - IN IRAN C’È UN MORTO OGNI 4 MINUTI (MA IL REGIME DÀ LA COLPA A TRUMP)

1 – CORONAVIRUS, IN OSPEDALI LIEGI AL LAVORO ANCHE MEDICI POSITIVI

(LaPresse) - Ai medici della città belga di Liegi è stato chiesto di continuare a lavorare anche se positivi al Covid-19. Lo riporta la Bbc. Circa un quarto del personale medico lì è ammalato di Covid-19. Ora 10 ospedali hanno chiesto che il personale che è risultato positivo ma è asintomatico continui a lavorare. Il capo dell'Associazione belga dei sindacati medici Philippe Devos ha detto all'emittente britannica che non avevano scelta se volevano impedire il collasso del sistema ospedaliero in pochi giorni, pur ammettendo il rischio di infettare i pazienti.

2 – CORONAVIRUS, OMS: PER EVITARE LOCKDOWN DOBBIAMO FARE TUTTI NOSTRA PARTE

(LaPresse) - "Nessuno vuole più i lockdown. Ma se vogliamo evitarli, dobbiamo tutti fare la nostra parte". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra.

3 – CORONAVIRUS NEL MONDO, LA GERMANIA VERSO UN LOCKDOWN PARZIALE

Merkel, in arrivo nuove decisioni

Lo anticipa la Bild. La cancelliera tedesca ha anticipato di due giorni il vertice con i governatori dei Laender a fronte della evoluzione della pandemia. Probabile un parziale lockdown con chiusura di bar e ristoranti. Le scuole rimarranno aperte, così come i negozi. Mercoledì l'annuncio ufficiale.

Usa, positivi cinque collaboratori del vicepresidente

Sarebbero almeno cinque le persone positive al coronavirus tra l'entourage di Mike Pence. Lo riporta la Cnn dopo che sabato sera l'ufficio del vice presidente americano ha confermato che il capo dello staff Marc Short è risultato positivo al test e dopo che ieri lo stesso Short ha riferito di avere sintomi lievi. Secondo le fonti della Cnn, tra i contagiati ci sono anche il collaboratore Zach Bauer e almeno altre due persone dello staff oltre al consigliere politico Marty Obst. E c'è il timore che il numero dei positivi al Covid-19 possa crescere. Manca una settimana all'Election Day. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato che ieri sia Pence che la consorte Karen Pence sono risultati negativi ai controlli. Nelle prossime ore Pence ha in programma una tappa in Minnesota.

Francia, il presidente del Consiglio scientifico: “In realtà siamo sui 100mila casi al giorno”

La Francia potrebbe avere il doppio dei casi giornalieri attualmente identificati, ha detto in un’intervista il professor Jean-François Delfraissy, a capo del consiglio scientifico che fornisce consulenza al governo sulla pandemia.

"Probabilmente ci sono più di 50 mila casi al giorno. Stimiamo, nel comitato scientifico, di essere piuttosto attorno ai 100 mila casi al giorno", ha affermato Delfraissy. Il governo francese ha già imposto un coprifuoco notturno nelle principali città – tra cui Parigi – ma deve ora decidere se rafforzare ulteriormente le misure nazionali per frenare i contagi. Il ministero della salute ha riportato domenica un record di 52010 nuove infezioni, portando la Francia a un totale di 1.138.507 casi dall’inizio della pandemia. I decessi totali confermati sono 34.761.

Otre 10 mila vittime in Germania, salta il mercatino di Natale di Norimberga

L'Unione cristianodemocratica tedesca ha rinviato il Congresso previsto a dicembre per eleggere un nuovo presidente del Partito. A renderlo noto è la Dpa che cita fonti interne alla Cdu. Quello deciso oggi è il secondo rinvio per il Congresso dove sono chiamati a partecipare più di mille delegati.

A Causa della pandemia, la città di Norimberga ha cancellato il suo mercatino di Natale, di fama mondiale, una decisione presa "dopo molte discussioni e al fine di proteggere la popolazione", ha reso noto il sindaco Marcus Koenig. Il "Christkindlesmarkt" è uno dei mercatini di Natale più grandi e antichi della Germania e attira più di due milioni di visitatori ogni anno ma la situazione è critica: il numero di casi confermati di coronavirus in Germania è aumentato di 8.685 unità. Sono 437.866 complessivamente i contagiati. Il dato è stato diffuso dal Robert Koch Institute (RKI) per le malattie infettive. Le vittime sono 10.056.

Austria, se aumentano i casi possibile un nuovo lockdown

Vienna. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha prospettato oggi la possibilità di ricorrere ad un secondo lockdown nel paese se il numero di casi da Coronavirus non diminuisce. A determinare la necessità di una nuova chiusura sarà la situazione negli ospedali, ha aggiunto: "Nessun paese al mondo accetterebbe di veder sopraffatto il settore della terapia intensiva". In Austria è stato registrato un numero record di infezioni quotidiane negli ultimi giorni.

Albania, multa nella bolletta elettrica a chi non indossa la mascherina

In Albania le multe per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici vengono addebitate direttamente sulla bolletta elettrica. La misura è stata introdotta dal premier Edi Rama a partire dal 15 ottobre scorso per fronteggiare la pandemia del covid-19. Fino a trecento le sanzioni comminate al giorno da quando la riforma è partita, con l'addebito di circa 30 euro per la prima multa e di circa 50 euro dalla seconda in poi.

Le sanzioni finiscono sulla bolletta elettrica della casa di residenza del trasgressore. Al momento in Albania la mascherina è obbligatoria ovunque tranne che in casa, nei ristoranti e nei bar, una volta assegnato il posto a sedere. A differenza dell'Italia il Paese non ha ancora limitato l'orario d'ingresso nei locali. Nell'ultima giornata l'Albania ha registrato 299 nuovi casi e 4 decessi, il trend dei contagi è in graduale aumento. Da inizio emergenza i casi individuati sono stati 19.157, di cui 10.654 guariti, 8.026 ancora positivi e 477 decessi.

Cina, città di 4,7 milioni di abitanti sottoposta a test dopo un caso asintomatico

Tutti gli abitanti di Kashgar, nello Xinjiang, verranno testati per il Covid dopo che una lavoratrice in una fabbrica di periferia è risultata positiva asintomatica. La donna, che secondo i media cinesi si è rivelata essere infetta in seguito ad un "test di routine", è stato il primo caso non importato dall’estero rilevato nella Cina continentale negli ultimi 10 giorni.

Domenica pomeriggio a Kashgar sono stati condotti più di 2,8 milioni di test. Secondo le autorità cittadine, il resto verrà completato nei prossimi due giorni. Le scuole locali sono state chiuse e ai residenti non è consentito lasciare la città a meno che non ricevano esito negativo al test. Finora nella città sono stati individuati 138 asintomatici. I casi asintomatici non vengono inclusi nei dati ufficiali pubblicati dal governo cinese – che fin ora riportano un totale di 85.810 contagi sintomatici confermati. Il bilancio delle vittime del paese è di 4634.

Iran, "Un morto ogni quattro minuti". "Trump complice della pandemia"

Non accennano a calare in Iran i decessi legati alla pandemia di Covid. L'autorità sanitaria ha affermato che ce n'è uno ogni quattro minuti. Alcuni ospedali hanno esaurito i letti per curare nuovi pazienti, ha detto alla Tv di stato il capo della task force nazionale per il coronavirus. "I nostri medici e infermieri sono stanchi. Invito tutti a rispettare i protocolli", ha detto Alireza Zali.

Il ministero della salute nel paese più colpito del Medio Oriente ha segnalato 337 nuovi decessi e quasi 6 mila casi nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 33 mila vittime. A una settimana dalle elezioni presidenziali americane, il governo di Teheran è tornato ad accusare l'amministrazione di Donald Trump di "complicità" con la pandemia, per aver contrastato con le sue "sanzioni disumane" le forniture sanitarie alla Repubblica islamica. "Il coronavirus si è dimostrato letale, infido e brutale ovunque, ma è stato peggio in Iran perché ha trovato un crudele complice: il regime degli Stati Uniti. Lo supereremo, ma non dimenticheremo mai", scrive in una nota il ministero degli Esteri.

Australia, Melbourne esce dal lockdown dopo 112 giorni

La città di Melbourne uscirà da un lungo lockdown mercoledì: per la prima volta da giugno negli ultimi giorni non ha registrato alcun caso di Covid. La capitale dello Stato del Victoria – epicentro della seconda ondata nel Paese, con il 90% dei 905 decessi registrati in tutta l’Australia – era stata messa in lockdown a inizio luglio dopo che la città aveva superato i 100 nuovi casi al giorno. Erano stati imposti confinamento in casa, restrizioni di viaggio e chiusura di negozi e ristoranti. I contagi hanno raggiunto il picco circa un mese dopo, per poi cominciare a diminuire. Ora le autorità locali dicono che Melbourne è finalmente pronta a riaprire dopo 114 giorni. “Questa vittoria appartiene ad ogni singolo cittadino che ha rispettato le regole e ha lavorato con me e il mio team per porre fine alla seconda ondata”, ha detto il premier del Victoria Daniel Andrews parlando ai 6 milioni di abitanti dello Stato.

