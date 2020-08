IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN FRANCIA PIÙ DI 7MILA CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE. MACRON: "NON ESCLUDO UN NUOVO LOCKDOWN", IL PREMIER JEAN CASTEX: “STA SUCCEDENDO QUALCOSA CHE GLI SCIENZIATI NON AVEVANO PREVISTO” – LA SPAGNA AUTORIZZA LA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO "JOHNSON & JJOHNSON", ORBAN CON LA SCUSA DELLA PANDEMIA TORNA A CHIUDERE I CONFINI DAL PRIMO SETTEMBRE. IN RUSSIA SUPERATI I 980MILA CONTAGIATI

1 – CORONAVIRUS, IN FRANCIA AUMENTANO CONTAGI: OLTRE 7 MILA IN 24 ORE

(LaPresse) - La Francia ha registrato 7.379 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Un dato in aumento rispetto ai 6.111 positivi di ieri. Lo ha reso noto la Direzione generale della Salute.



2 – CORONAVIRUS, MACRON: NON ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN



(LaPresse) - Evitare misure restrittive simili a quelle della primavera scorsa è "fattibile" grazie alla disciplina e al distanziamento sociale, ma "Se il virus continua a sorprenderci", potrebbe esserci "un nuovo lockdown a livello nazionale o regionale". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, citato dall'agenzia Bloomberg, nel corso di un briefing con la stampa a Parigi.

3 – COVID, IN FRANCIA RADDOPPIA TASSO CONTAGIO.IL PREMIER: «SUCCEDE QUALCOSA CHE LA SCIENZA NON AVEVA PREVISTO»

Da www.ilmessaggero.it

In Francia il coronavirus ha ripreso a correre e ora Macron non esclude un nuovo lockdown. Il tasso di riproduzione del Covid-19 è raddoppiato passando da 0,7 a 1,4 e il numero dei casi è aumentato di quattro volte rispetto al mese scorso.

I pazienti ricoverati sono 800 alla settimana e 21 province francesi sono state dichiarate "zona rossa". Nella giornata di ieri è stato registrato il record di nuovi contagi (oltre 6000) dalla fine del lockdown.

A Parigi è stato esteso l'obbligo di indossare la mascherina anche se non ai luoghi non affollati. Il premier Jean Castex si è spinto a dire che: «sta succedendo qualcosa che gli scienziati non avevano previsto. Dobbiamo reagire adesso».

Il presidente Francesce, Emmanuel Macron ha detto che sarebbe «controproducente» e «inefficace» richiudere le frontiere tra i Paesi Ue come misura per fermare l'aumento delle infezioni da Covid-19.

«Chiudere i confini tra due Paesi non ha senso quando ci sono focolai, aree di circolazione attiva come le chiamiamo ora, che sono chiaramente identificate», ha affermato durante una visita a una fabbrica farmaceutica. L'Europa ha milioni di lavoratori transfrontalieri, alcuni dei quali viaggiano tra regioni di Paesi diversi non colpite dal virus, e sarebbe «assurdo» ostacolare «la vita quotidiana, la vita economica», ha avvertito Macron, invitando a «non ripetere gli errori di marzo».

3 – CORONAVIRUS, LA SECONDA ONDATA SPAVENTA LA FRANCIA. UNGHERIA: FRONTIERE CHIUSE DA SETTEMBRE

Da www.repubblica.it

Ungheria, frontiere chiuse da settembre

L'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest attraverso il capo di gabinetto del primo ministro magiaro Viktor Orbán.

Spagna: "Notizie importanti sul vaccino"

Il ministero della Salute ha comunicato che ci sono "notizie importanti" sul vaccino e ha convocato una conferenza stampa per riferire sulle sperimentazioni cliniche. La Spagna ha segnalato 9.658 nuovi casi di coronavirus giovedì, il più grande aumento della seconda ondata di infezioni, con Madrid, Andalusia, Catalogna e Paesi Baschi in testa per numero di infetti.

L'ultimo bilancio della sanità aggiunge 25 nuovi decessi al conteggio ufficiale: 28.996 i decessi secondo i dati ufficiali e 429.507 persone contagiate. "Abbiamo 6.036 pazienti ricoverati, che occupano il 5% dei posti letto.

È una situazione relativamente tranquilla ", ha detto Fernando Simón, direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze. Il ministero della Salute ha concordato con le comunità autonome le misure di sicurezza per il rientro in classe. Si misurerà la temperatura, si manterrà la distanza di 1,5 metri, la ventilazione delle aule dovrà essere molto frequente, la mascherina sarà obbligatoria a partire dai sei anni e i bambini dovranno lavarsi le mani cinque volte al giorno.

Ue, aumento dei casi in Francia, Germania e Italia

Dopo la Spagna, guidano l'aumento dei casi nell'Unione Europea, nell'ordine, Regno Unito, Francia, con 6.111 nuovi casi; Italia, con 1.411 e Germania, con 1.507. Ieri la Germania ha invitato i cittadini a smettere di viaggiare in Paesi e regioni considerati ad alto rischio, mentre il divieto di grandi eventi è stato prorogato fino a fine anno. La maggior parte degli stati del Paese ha anche accettato una multa uniforme di 50 euro per coloro che non indossano le maschirine nelle aree in cui sono obbligatorie. In Inghilterra gli alunni delle scuole secondarie dovranno indossarle anche nei corridoi scolastici.

Russia, i casi superano 980mila

Con 4.829 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, un dato in leggero aumento rispetto ai 4.711 di ieri (4.676 mercoledì) il bilancio complessivo dei contagi nel Paese ha raggiunto i 980.405. Secondo il centro operativo nazionale anticoronavirus, i decessi provocati dalla malattia in Russia sono stati 110 nel corso dell'ultima giornata e 16.914 dall'inizio della pandemia.

Stati Uniti, vaccino prima della fine dell'anno

"Produrremo un vaccino entro la fine dell'anno se non addirittura prima". Così ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dell'epidemia di coronavirus nella serata conclusiva della convention repubblicana.

Impennata di casi in India

Sono 77.266 le nuove infezioni di coronavirus registrate in India nelle ultime 24 ore: si tratta dell'aumento più rilevante di sempre, che porta a 3,39 milioni il numero complessivo dei contagi nel Paese. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano.

Filippine, superati i 200mila casi: un quinto negli ultimi 10 giorni

Le Filippine hanno confermato 3.999 ulteriori infezioni da coronavirus e altri 91 decessi. Il ministero della Salute ha affermato che i casi totali hanno raggiunto 209.544, circa un quinto dei quali sono stati segnalati negli ultimi 10 giorni, mentre i decessi sono saliti a 3.325. Le Filippine hanno anche il secondo maggior numero di morti per coronavirus nella regione, dopo l'Indonesia. Venerdì, la task force del Covid-19 in Indonesia ha segnalato 3.003 nuove infezioni e 105 nuovi decessi.

