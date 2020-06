23 giu 2020 17:00

IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN GERMANIA TORNA L’INCUBO EPIDEMIA: NUOVO LOCKDOWN IN NORDRENO-WESTFALIA DOPO I 1.553 LAVORATORI CONTAGIATI IN UN MATTATOIO: PER CIRCA 370 MILA ABITANTI SIGNIFICA CHE CHIUDONO NUOVAMENTE SCUOLE, RISTORANTI E NEGOZI – E IN BRASILE LA SITUAZIONE E' PIÙ CATASTROFICA DEL PREVISTO: SAN PAOLO POTREBBE AVERE CIRCA 1,2 MILIONI DI POSITIVI…