IL VIRUS DEGLI ALTRI/2 – IN SPAGNA LA CURVA CONTINUA A CRESCERE: IERI PIÙ DI 11MILA POSITIVI. LA CATALOGNA CHIUDE TUTTI I BAR E I RISTORANTI, MENTRE LA COMUNITÀ AUTONOMA DI MADRID CONTINUA A LITIGARE CON IL GOVERNO CENTRALE – IN INGHILTERRA ASSEMBRAMENTI PER L’ULTIMA SBRONZA PRIMA DELLA CHIUSURA DI BAR E PUB, MENTRE I CONTAGI SFIORANO I 20MILA E I MORTI SONO 137 – REPUBBLICA CECA, OLANDA, BELGIO: L’EUROPA NORD-ORIENTALE È IL NUOVO FOCOLAIO…

Francesco Olivo per “la Stampa”

coronavirus barcellona

Scuole, bar, teatri: ogni giorno che passa aumentano le chiusure. E le zone covid free praticamente sono scomparse dalla mappa dell'Europa. Nel Pianeta si è raggiunto un altro triste traguardo, quello dei 38 milioni di contagiati. I dati ambigui di Madrid In Spagna i numeri continuano a crescere, ieri oltre 11 mila nuovi positivi. La situazione comincia a essere preoccupante anche in Catalogna, tanto che la Generalitat ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti a partire da domani.

madrid manifestazione contro le restrizioni anti virus del governo 7

La mossa, contestata dalle categorie interessate, è stata apprezzata dal governo centrale, che invece continua ad avere un problema con la regione di Madrid, epicentro dell'emergenza e restia ad applicare le misure di semi confinamento imposte dall'esecutivo. La lotta è senza esclusione di colpi, fino al punto che la regione (governata dal centrodestra) avrebbe volutamente alterato la comunicazione dei reali dati sui contagi, come emerso da alcune inchieste giornalistiche.

angela merkel 1

Merkel preoccupata

Molto preoccupata appare anche Angela Merkel; la cancelliera tedesca ha incontrato i presidente dei Laender e dalla riunione sono usciti nuovi provvedimenti. Oltre all'obbligo di chiusura alle 23 per i ristoranti (orario proibitivo per le abitudini tedesche), nelle aree ad alta incidenza di contagio è stato imposto un numero massimo di persone da incontrare: 10.

Le ultime feste

folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco

Nel Regno Unito è entrato in vigore il nuovo sistema di allerta a tre livelli, mentre i contagi continuano ad aumentare. A Liverpool sono stati chiusi pub e bar. Il commiato dalle pinte di birra è stato molto partecipato, troppo, visti i tempi: i video con le feste hanno fatto discutere. Eppure a guardare i dati, non c'è spazio per la goliardia: 19.700 nuovi contagi nelle ultime ore, con 137 decessi.

Mascherine anche Lisbona

La Repubblica Ceca è il nuovo epicentro continentale, con ottomila nuovi contagi numero enorme per un Paese di 10 milioni di abitanti. Il governo ha chiuso le scuole per le prossime tre settimane. Altro punto critico è l'Europa centro settentrionale. In particolare i Paesi Bassi, dove martedì scorso è stato annunciato un lockdown parziale. Dati molto allarmanti anche in Belgio, a Bruxelles ristoranti e bar sono completamente chiusi da giorni.

fila a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco

Sono pochissime ormai le aree del vecchio continente che si salvano dalla seconda ondata. Anche laddove i numeri assoluti sono bassi, come Portogallo e Grecia, la curva si sta impennando pericolosamente. Il governo di Lisbona vieta le riunioni con più di cinque persone. Le mascherine potrebbero diventare presto obbligatorie e le feste di Natale sono fortemente a rischio. Non si può scappare nemmeno in Portogallo.

ragazze in giro per liverpool prima del coprifuoco

barcellona distribuzione mascherine baci e abbracci alla manifestazione di madrid contro le restrizioni anti virus del governo coronavirus madrid spagna BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA 1

folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco 4

BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA

coronavirus tvboy gioconda barcellona

ragazze sbronze per l ultima notte prima del coprifuoco a liverpool folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco 3 folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco 2 folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco 1 folla a liverpool per l ultima notte di sbronze nei pub prima del coprifuoco 5