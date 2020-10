IL VIRUS DEGLI ALTRI - LA PANDEMIA GALOPPA IN TUTTO IL MONDO: NUOVI RECORD DI CONTAGI IN GERMANIA E RUSSIA, NEGLI STATI UNITI I CASI SONO QUASI 80MILA IN UN GIORNO – IN BELGIO LA SITUAZIONE È DRAMMATICA: CI SONO 5.924 PAZIENTI RICOVERATI E PIÙ DI 130 MORTI IN 24 ORE PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO. IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 23% - I CASI COMPLESSIVI DI COVID NEL MONDO HANNO RAGGIUNTO I 44,5 MILIONI

Svizzera, 9.386 nuovi casi e 31 vittime di coronavirus

La Svizzera ha registrato 9.386 nuovi casi di coronavirus e 31 vittime. Lo scrive l’agenzia Reuters, registrando un nuovo incremento nel paese.

Reuters: 44,5 milioni di casi e 1.174.180 vittime

Il casi complessivi di Covid-19 hanno raggiunto i 44,5 milioni, a fronte di un totale di 1.174.180 vittime. Lo scrive l’agenzia Reuters nel suo aggiornamento sul bilancio totale della pandemia.

Iran, 8.293 casi e 399 vittime

L’Iran ha registrato 8.293 casi e 399 vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dei decessi a 34.113.

Lilly,accordo con governo Usa per anticorpo anti-Covid

La compagnia Eli Lilly ha stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti per la fornitura di 300.000 fiale di bamlanivimab, un anticorpo neutralizzante Covid-19 in sperimentazione. “I dati dello studio di Fase 2, Blaze-1 - scrive l'azienda -, pubblicati su The New England Journal of Medicine, mostrano che il farmaco può essere efficace nel trattamento di Covid-19 riducendo la carica virale, i sintomi e il rischio di ospedalizzazione. L' accordo è subordinato all'autorizzazione all'uso d'emergenza dalla Fda, richiesta dalla Lilly per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato in pazienti ad alto rischio”.

coronavirus iran 3

Croazia, record di 2.776 casi in 24 ore

La Croazia ha registrato un record di 2.776 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che ha portato il bilancio complessivo delle infezioni dall'inizio della pandemia a quota 40.999: tuttavia, il governo non pensa per ora ad un inasprimento delle misure anti-Covid o ad un lockdown, neanche parziale. In aumento anche i decessi, che hanno raggiunto quota 511, di cui 18 solo nella giornata di ieri. Ai massimi anche il numero dei pazienti con l'infezione attiva, poco più di 14 mila, e delle persone in isolamento domiciliare, ad oggi quasi 22 mila. Destano preoccupazione soprattutto i ricoveri ospedalieri, che in tre settimane sono passati da poco meno di 300 persone ai mille odierni.

Malesia, 649 nuovi casi

La Malesia ha registrato 649 nuovi casi di coronavirus, senza ulteriori vittime. Il totale di contagi sale così a 30.090 infezioni.

Russia, picco di contagi e morti in 24 ore

La Russia registra un nuovo picco sia dei nuovi contagi sia dei decessi provocati dal Covid-19 in 24 ore. Nel corso dell'ultima giornata, sono stati accertati 17.717 nuovi casi di Covid-19 e 366 persone sono morte a causa del morbo stando ai dati diffusi dal centro operativo nazionale anti-coronavirus. Secondo i dati ufficiali, in Russia dall'inizio dell'epidemia si contano 1.581.693 casi di Covid-19 e 27.301 decessi provocati dal nuovo virus Sars-Cov-2.

'100.000 contagi' in Gran Bretagna ma governo resiste a lockdown

Potrebbero essere 100.000 i contagi quotidiani attuali da coronavirus nella sola Inghilterra, sommando i casi non diagnosticati a quelli censiti giornalmente grazie ai tamponi (24.700 ieri nell'intero Regno Unito), con una tendenza al raddoppio ogni 9 giorni nelle ultime settimane. Lo indica una ricerca condotta a campione dall'Imperial College di Londra su circa 85.000 persone in collaborazione con l'istituto demoscopico Ipsos-Mori; mentre il governo Tory britannico di Boris Johnson - dopo essere stato stavolta fra i primi in Europa a ripristinare restrizioni draconiane locali di fronte alla seconda ondata post estiva della pandemia - continua a tuttavia per ora a resistere alle pressioni di quegli esperti che invocano a questo punto come inevitabile un lockdown o un semi-lockdown nazionale bis ,sul modello di quelli appena annunciati dalla Francia - capofila europea dei contagi da Covid rilevati - e dalla Germania.

Bulgaria, 2.760 casi in 24 ore, è nuovo record

Nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior numero di infezioni (1.075) si registra sempre nella capitale Sofia (circa due milioni di abitanti). Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 45.461. Da ieri sono stati segnalati 36 decessi, che portano il numero complessivo delle vittime a quota 1.197.

Giappone, 100.000 contagi da inizio pandemia

Con i casi di coronavirus riscontrati oggi, 306 a livello nazionale, il Giappone supera la soglia psicologica dei 100.000 contagi dall'inizio della pandemia. La somma complessiva include i 700 casi segnalati a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ormeggiata a largo della baia di Yokohama lo scorso febbraio. Nella capitale il governo metropolitano ha segnalato 221 positività, portando il totale a 30.677. Il numero dei decessi complessivi attribuibili al coronavirus in Giappone si assesta a 1.700. Sebbene i numeri della diffusione dell'agente patogeno siano di gran lunga inferiori a quelli dei paesi europei maggiormente colpiti, le autorità nipponiche avvertono della possibilità di criticità nelle strutture ospedaliere, in particolare nelle prefetture dove sono stati individuati dei focolai, tra cui Aomori, Fukushima, Okinawa, e la stessa Tokyo.

Francia, ministro: «un milione i portatori del virus»

Si può stimare in “un milione” il numero dei francesi attualmente portatori del Coronavirus: lo ha detto ai microfoni di France Info questa mattina il ministro della Salute, Olivier Véran. “Abbiamo tentato con ogni mezzo di evitare il lockdown - ha detto il ministro - e il coprifuoco ha permesso di frenare la diffusione del virus”. Però, ha aggiunto difendendo il lockdown annunciato ieri dal presidente Emmanuel Macron, “quella che si sta abbattendo è un'ondata europea. Lo Stato - ha detto - è garante della sicurezza sanitaria dei francesi e si assume le sue responsabilità”.

Ucraina, 7.342 nuovi casi e 113 morti in 24 ore

In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.342 casi di Covid-19 e 113 persone sono decedute a causa del morbo. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I contagi accertati dall'inizio della pandemia salgono così a 370.417, mentre stando ai dati ufficiali, le vittime del nuovo coronavirus nella repubblica ex sovietica sono in tutto 6.868.

Merkel al Bundestag, la situazione è drammatica

“Siamo in a situazione drammatica che ci riguarda tutti, senza eccezione”. Lo ha detto Angela Merkel presentando al Bundestag le decisioni di ieri con i ministri-presidenti dei Laender. La cancerlliera ha di nuovo sottolineato che l'alto numero di infezioni si rispecchia anche negli ospedali, dove “il numero dei pazienti nelle terapie intensive è raddoppiato in 10 giorni”. “Nel giro di alcune settimane il sistema sanitario potrebbe essere sopraffatto”, ha aggiunto. Le misure restrittive “sono adeguate alla situazione”, ha aggiunto

Argentina, superati i 30.000 morti

L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto delle autorità sanitarie a Buenos Aires. Nello stesso tempo i casi positivi sono stati 13.924, elevando a 1.130.533 il bilancio dei contagiati di otto mesi di emergenza Covid-19.

Le persone ricoverate in rianimazione sono 5.037, con una percentuale di occupazione dei letti di questo settore del 64,2% in tutto il Paese e del 62,5% nell'area metropolitana di Buenos Aires. E' stato segnalato un allarme riguardante quattro province argentine (Neuquén, Río Negro, Tucumán e Santa Fe) che hanno superato l'80% di occupazione dei letti dei pazienti più gravi.

Secondo le autorità sanitarie il 35% dei casi si concentra a Buenos Aires e provincia. Il ministero della Salute a Buenos Aires ha annunciato che stanno cominciando i preparativi per la programmazione di una vaccinazione su vasta scala che potrebbe cominciare con i casi più a rischio della popolosa provincia della capitale, prima della fine dell'anno.

Belgio, nuovo record assoluto di ricoveri

Nuovo triste primato in Belgio: con 5.924 pazienti ricoverati negli ospedali del Paese è stato superato il picco registrato il 9 aprile scorso (5.759 ricoverati) durante la prima ondata della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie nazionali. Le persone in terapia intensiva sono attualmente 993, un livello che si sta pericolosamente avvicinando al massimo (1.235) raggiunto durante la prima ondata. E per il secondo giorno consecutivo i morti hanno superato quota 130: 139 ieri e 132 oggi. La media nazionale del tasso di positività è al 23,6% ma occorre tenere conto che ormai i test vengono effettuati solo sulle persone che presentano sintomi sospetti

Mai così tanti nuovi casi in Germania: oltre 20mila in 24 ore

Il giorno dopo l’annuncio della Merkel di un lockdown per quattro settimane, la Germania registra oltre 20mila casi nelle ultiem 24 ore, mai così tanti dall’inizio della pandemia.

Messico, i morti superano quota 90mila

Il bilancio ufficiale dei morti provocati dal coronavirus in Messico ha superato quota 90mila: secondo quanto ha reso noto il ministero della Sanità, ieri il Paese ha registrato altri 495 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di almeno 90.308 vittime. Lo riporta la Cnn.

Secondo la Johns Hopkins University il Messico è al quarto posto della classifica mondiale dei decessi dopo Usa, Brasile e India. Tuttavia, funzionari sanitari locali hanno indicato nei giorni scorsi che probabilmente nel Paese sono morte a causa del virus 50mila persone in più rispetto al dato ufficiale, spiegando che molti decessi non vengono inclusi nel conteggio del governo a causa della mancanza di test. Allo stesso tempo, il Messico ha registrato ieri 5.595 nuovi contagi, un dato che porta il bilancio complessivo delle infezioni a quota 906.863.

Gli Stati Uniti registrano la terza impennata record (quasi 79mila casi in un giorno) e mille morti

A meno di una settimana dal voto presidenziale, gli Stati Uniti registrano la terza impennata di nuovi contagi. e più di mille morti. Record anche di stati dell’Unione per numero di ricoverati rispetto a quattro settimane fa. Ieri giovedì 78,661 nuovi positivi secondo il Covid Tracking Project data, rispetto ai 73,096 di martedì e ai 60,712 di mercoledì. Gli Stati Uniti hanno così registrato ieri quasi 79mila casi di coronavirus contro gli oltre 73mila di martedì. Allo stesso tempo, vi sono stati 994 decessi (contro 985). I dati portano il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a quota 8.856.689 e quello dei morti a quota 227.685. Dall'inizio della pandemia negli Usa sono guarite 3.518.140 persone

India, oltre 8 milioni di contagi

L'India ha superato gli otto milioni di casi identificati di coronavirus, ha annunciato oggi il governo indiano. Il Paese asiatico è il secondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con quasi 9 milioni di casi. L'India ha anche un totale di oltre 120.000 decessi ufficialmente attribuiti al Covid-19, contro i quasi 230.000 degli Usa.

Cina, piattaforma per tracciare import cibo congelato

La Cina ha deciso di lanciare dal primo novembre una piattaforma per tracciare l'origine e i vari passaggi del cibo congelato importato, tra carne e pesce, dopo il ritrovamento del Covid-19 sulle confezioni esterne. Si tratta dell'ultima versione di Pechino sulle cause dei focolai registrati a Pechino e più di recente a Qingdao, nello Shandong, sospettati di un innesco nell'industria della catena del freddo, che in seguito ha portato a epidemie locali.

Non è chiaro se questo sia anche il caso di Wuhan, capoluogo dell'Hubei e città della Cina centrale dove è stato per primo rilevato il coronavirus già a fine 2019. Tuttavia, Yang Zhanqiu, vicedirettore del dipartimento di biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, ha osservato che “è possibile che i frutti di mare importati abbiano causato l'epidemia” nella città, supponendo che i prodotti ittici importati siano stati venduti al mercato ittico di Huanan.

“Non abbiamo trovato una catena di infezione che dimostri che il virus sia passato dai pipistrelli agli esseri umani, e dovrebbero essere svolte ulteriori ricerche e indagini per tracciare l'origine dell'infezione che coinvolge altri animali e la vita acquatica”, ha aggiunto Yang, nel resoconto del tabloid Global Times. Al contrario, Jin Dongyan, professore di biomedicina presso l'Università di Hong Kong, ha osservato che le epidemie legate all'industria della catena del freddo non hanno finora provocato focolai su larga scala. La carica virale sugli imballaggi alimentari era relativamente bassa e probabilmente non avrebbe contagiato un gran numero di persone, ha notato Jin.

