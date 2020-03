VIRUS CACIO & PEPE - PRIMO CASO A ROMA DI CORONAVIRUS: POSITIVO UN AGENTE DELLA QUESTURA - NEI GIORNI SCORSI HA OSPITATO UN AMICO PROVENIENTE DALLA LOMBARDIA - L’UOMO, CHE VIVE A POMEZIA CON LA FAMIGLIA, ERA ASSENTE DAL LAVORO DAL 25 FEBBRAIO SCORSO PER SINTOMI INFLUENZALI - CHIUSA LA SCUOLA FREQUENTATA DAL FIGLIO…

Clemente Pistilli per www.repubblica.it

roma deserta per il coronavirus 3

Un agente della questura di Roma è risultato positivo al coronavirus. Lo hanno confermato i doppi test eseguiti nella notte. Originario di Pomezia dove risiede la famiglia, era assente dal lavoro dal 25 febbraio scorso per sintomi influenzali.

E stamani, in via precauzionale, è stata evacuata la scuola di Pomezia frequentata dal figlio. Sono in corso accertamenti sui familiari del paziente, compreso lo studente, che non manifestano sintomi della malattia, ma per pridenza gli studenti del liceo, entrati in classe alle ore 8, dopo mezz’ora sono infatti stati fatti evacuare.

roma deserta per il coronavirus 1

Il poliziotto avrebbe contratto il virus in seguito ad una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone della Lombardia da cui si è diffuso il coronavirus. Si conferma il link epidemiologico con il focolaio della Regione Lombardia. Il presidio medico di polizia ha già avviato tutti i protocolli sanitari previsti per le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con l'agente.

Il poliziotto lavora in un commissariato della zona Sud di Roma. Era in malattia e ieri si era recato per controlli al Policlinico Gemelli. I medici, in base ai sintomi che aveva, lo hanno fatto trasferire allo Spallanzani. Informati Prefetto e Questura di Roma.