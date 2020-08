IL VIRUS DANZANTE - 91 POSITIVI A CERVIA. AVEVANO PASSATO IL FERRAGOSTO IN DISCOTECA: HANNO TUTTI TRA I 16 E I 20 ANNI - IN SARDEGNA 21 POSITIVI NELLO STAFF DEL PHI BEACH DI BAJA SARDINIA – LE PERSONE CONTAGIATE SONO TUTTE ASINTOMATICHE - IL PHI BEACH HA CHIUSO I BATTENTI ANTICIPATAMENTE IERI, PROPRIO A CAUSA DEI CASI DI CONTAGIO CHE SONO STATI RISCONTRATI TRA I MEMBRI DELLO STAFF...

(ANSA) Al Phi Beach di Baja Sardinia sono risultati positivi al Coronavirus 21 dipendenti. Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, uno dei più frequentati della Costa Smeralda, sono stati ufficializzati oggi.

Le persone contagiate sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all'isolamento fiduciario ai loro domicili in Gallura. Per la maggior parte sono lavoratori non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall'Ats durante il loro periodo di isolamento. Il Phi Beach ha chiuso i battenti anticipatamente ieri, proprio a causa dei casi di contagio che sono stati riscontrati tra i membri dello staff.

L'unità di crisi locale del nord Sardegna intanto ha attivato tutte le procedure per il tracciamento dei contatti avuti dai positivi, al fine di disporre eventuali quarantene delle persone sospettate di avere contratto il virus.

CERVIA

Annalisa Girardi per fanpage.it

Dopo aver partecipato alla serata di Ferragosto organizzata dalla discoteca Le Indie di Cervia, nel Ravennate, sono 1.350 i ragazzi e le ragazze che si sono dovuti sottoporre a tampone. Sarebbero 91 i positivi, 48 a Ravenna, 22 a Forlì e 21 a Cesena. Hanno tutti tra i 16 e i 20 anni. Lo ha comunicato l'Ausl Romagna, sottolineando però che non è detto che tutti i contagiati abbiano contratto l'infezione quella sera alla discoteca. I giovani sono quasi tutti asintomatici: non sapendo di essere positivi hanno però incontrato diverse persone.

Come anticipato, l'indagine è partita dopo la serata organizzata dalla discoteca per Ferragosto. Quando dieci ragazzi che vi avevano partecipato sono risultati positivi, l'Azienda sanitaria locale ha lanciato un appello, chiedendo a tutti coloro che avessero presenziato di presentarsi a fare il tampone. E in molti hanno risposto, sottoponendosi a test. In 91 sono risultati positivi.

"La Direzione delle Indie, è decisamente sorpresa dal modus operandi di Ausl Romagna che invece di avvisarci dell’accaduto e richiederci il numero telefonico dei partecipanti alla serata ha preferito informare prima i giornali, scatenando un immotivato panico mediatico. Abbiamo dunque deciso, con questo messaggio, di informare con i nostri mezzi, tutti i partecipanti alla serata di ferragosto della nota diffusa dalla stessa Ausl Romagna", ha commentato in un comunicato la discoteca Le Indie, chiedendo ai ragazzi di "non fermarsi ai titoli allarmistici di alcune testate gionalistiche".

La discoteca ha poi diffuso il seguente comunicato: "Ausl Romagna comunica che negli ultimi giorni sono stati riscontrati una decina di positività al Covid-19 provenienti da diverse zone d’Italia. In comune questi ragazzi hanno la coincidenza di aver partecipato alla serata del 15 agosto alle Indie. Anche se l’indagine epidemiologica non consente di asserire con certezza che la circostanza in cui si sono verificati i contagi sia proprio quella serata, anche se questi ragazzi potrebbero aver contratto il virus ovunque (nel bar, in treno, nella spiaggia, in piazza o in una vacanza precedente all’estero) in via di massima precauzione, il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna invita le persone che erano presenti a quella serata, ad effettuare un tampone gratuito, al fine di verificare l’eventuale positività al coronavirus".