1 mar 2023 15:16

VIRUS IN FABULA – LA CINA SI INCAZZA (DI NUOVO) PER LA TEORIA DELLA FUGA DI LABORATORIO A WUHAN, DA CUI SAREBBE NATO IL COVID, RINTUZZATA DAL CAPO DELL’FBI, CHRISTOPHER WRAY: “BASTA POLITICIZZARE LA QUESTIONE. LA FUGA DI LABORATORIO È STATA RITENUTA ALTAMENTE IMPROBABILE”. SÌ, MA DA CHI? DA UN TEAM DI ESPERTI CINESE IN TANDEM CON L’OMS (ORGANISMO DI FATTO TENUTO PER LE PALLE DA XI JINPING). PERCHÉ SI OSTINANO A NON VOLER FAR CHIAREZZA, SE NON HANNO NULLA DA NASCONDERE…