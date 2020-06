VIRUS LATINO – IL SUD AMERICA È IL NUOVO FOCOLAIO MONDIALE DEL COVID: IN BRASILE NUOVO RECORD DI MORTI PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO, 1349 IN 24 ORE, E 28.633 NUOVI CASI – IN MESSICO I DECESSI IERI HANNO SUPERATO QUOTA MILLE, E L’OMS LANCIA L’ALLARME ANCHE PER HAITI: “SIAMO MOLTO PREOCCUPATI A CAUSA DELLE…” – VIDEO

Coronavirus, il Brasile conta un altro triste record di vittime dovute alla pandemia da Covid19 per il secondo giorno consecutivo: il ministero della Sanità ha confermato che in 24 ore ci sono stati 1.349 decessi a causa del coronavirus. E i nuovi casi confermati sono 28.633. Il bilancio ufficiale parla di 32.548 morti e 584.016 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo stato più colpito resta quello di San Paolo con 123.483 casi e 8.276 morti, seguito - secondo i dati della Johns Hopkins University - da Rio de Janeiro con 59.240 contagi e 6.010 decessi. Il Brasile, con 210 milioni di abitanti, è il secondo Paese al mondo per numero di casi, dopo gli Stati Uniti, e il quarto per decessi, dopo Stati Uniti, Regno Unito e Italia. La morte è «il destino di tutti», ha detto martedì il presidente Jair Bolsonaro, che è stato criticato per la gestione dell'emergenza.

In America Latina 1.136.034 contagi e 56.426 vittime. Cresce in modo sostenuto la pandemia da coronavirus in America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi hanno raggiunto quota 1.136.034 (+46.555) ed i morti sono stati 56.426 (+2.195). In testa alla classifica è sempre il Brasile che ha accumulato 584.016 contagiati (+46.555), ossia la metà di quelli esistenti in tutta la regione, e 32.548 morti (+2.195). In seconda posizione, anche se distante, il Perù con 178.914 contagi e 4.894 morti, seguito dal Cile (113.628 e 1.275).

Il Messico ha registrato ieri 1.092 morti provocati dal coronavirus, il livello più alto mai segnato dall'inizio della pandemia e più del doppio rispetto al precedente record giornaliero (501): il nuovo bilancio porta il numero di decessi complessivo nel Paese ad oltre quota 11.700. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Sempre ieri, sono stati registrati altri 3.912 casi di coronavirus - un altro record giornaliero - che portano il totale a quota 101.238. Il Messico diventa così il 14° Paese al mondo con il maggior numero di contagi.

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si è detta molto preoccupata per la situazione legata al coronavirus in Haiti. Nel Paese si registrano finora almeno 2.507 casi e 48 decessi provocati dal virus, secondo gli ultimi dati resi noti dal ministero della Sanità. «Al momento siamo molto preoccupati per Haiti a causa delle sue circostanze uniche, della sua fragilità e del fatto che la malattia sta accelerando tra una popolazione altamente vulnerabile», ha detto il direttore esecutivo dell'Oms per le emergenze sanitarie, Michael Ryan, secondo quanto riporta la Cnn. Ciò che accomuna «molte regioni è un'intensa trasmissione nella comunità - ha proseguito -, ed è chiaro che una volta stabilita la trasmissione nella comunità è molto difficile sradicare il virus».

