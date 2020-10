12 ott 2020 19:35

IL VIRUS È ARRIVATO IN VATICANO – PAURA PER BERGOGLIO: QUATTRO GUARDIE SVIZZERE SONO RISULTATE POSITIVE NEL FINE SETTIMANA. HANNO TUTTI SINTOMI E SONO IN ISOLAMENTO – TUTTO IL CORPO SARÀ SOTTOPOSTO A ULTERIORI RESTRIZIONI: DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE IN CASERMA E STA PER ESSERE EMESSO UN DIVIETO DI CONGEDO